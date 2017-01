La candidatura de En Marea que encabeza Villares le niega la portavocía del partido

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Luís Villares está más cuestionado en la lista que él mismo encabeza para el Consello das Mareas que en las alternativas que se presentaron al proceso. El documento político que acompaña la llamada lista de consenso precisa que «os portavoces de En Marea no Parlamento de Galicia e no Congreso dos Deputados formarán parte, con voz e sen voto, do Consello das Mareas e na Coordinadora, onde non ostentarán ningunha das tres portavocías, que serán ocupadas por dúas mulleres e un home». Es decir, que como portavoz parlamentario, Villares no podrá tener voz en los órganos de dirección.

Curiosamente, en las listas alternativas que se presentaron -algo que trataba de evitar Villares- el cuestionado líder de En Marea cuenta con más apoyos. De hecho, el documento político de Queremos Participar, lista encabezada por Chelo Martínez, de Cerna, dice expresamente: «Apoiamos a Luís Villares como portavoz unipersoal dentro da coordinadora da Marea».

Mañana se abre la campaña electoral ante el proceso de primarias, que culminará el fin de semana con la votación por parte de los inscritos.