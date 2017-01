Los cinco fallecidos por gripe tenían factores de riesgo y tres de ellos estaban vacunados

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La gripe ya se ha cobrado cinco víctimas mortales, y tres estaban vacunadas. No es un porcentaje habitual, pero desde el Sergas aseguran que cuando finalice la campaña seguramente la tasa será similar a la de otros años, por ejemplo el 2016, cuando el 60 % de los fallecidos no tenían la vacuna. Eso sí, los cinco, explican, presentaban factores de riesgo. De momento la vacuna sí parece adecuada, al menos por datos preliminares suecos, que confirman más de un 50 % de efectividad. E, insisten en Sanidade, incluye las cepas que más circulan, como la del virus A(H3N2).

176 ingresos desde el inicio

Los hospitales están en plena fase epidémica de la gripe, y de hecho calculan desde la Consellería que quizás el pico llegue en la semana del 23 al 29 de enero, adelantándose a las previsiones iniciales. Desde que comenzó a circular el virus con intensidad se han producido 176 ingresos hospitalarios, por lo que sumando a esta patología las infecciones respiratorias los centros sanitarios y los servicios de urgencias están pasando uno de los momentos de más saturación del año.

No obstante, ayer no fue un día tan crítico como el del lunes anterior. Los hospitales de Pontevedra, O Salnés y Santiago registraron la mayor demanda asistencial. En el CHOP y el CHUS había pacientes en los pasillos, mientras que en O Salnés el fin de semana fue duro, porque muchas de las urgencias además requirieron ingresos. En esta área sanitaria también los puntos de atención continuada registraron una asistencia de enfermos muy elevada. A Coruña vivió una jornada de mayor tranquilidad en relación a la semana pasada, mientras que en Ourense, aunque el número de urgencias fue muy inferior al registrado el día 2, los representantes de la comisión de centro insisten en que faltan medios humanos y de material para asumir la alta demanda, y no solo en urgencias. Eso sí, se han aplazado intervenciones quirúrgicas programadas no urgentes para habilitar camas para los posibles ingresos.