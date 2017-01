Europa condena a España por no avisar a los dueños de un chalé de un proceso contra su vivienda

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenó a España por no haber avisado a un matrimonio septugenario del proceso judicial iniciado contra la legalidad urbanística de su vivienda, en la urbanización Beira da Ría, en Sanxenxo. La deriva posterior del caso en las instancias judiciales españolas remató con una orden de demolición de esa y otras viviendas, sin que los afectados fuesen escuchados. España tendrá que pagar por daños morales mil euros a Alberto Aparicio Navarro-Reverter y la misma cifra a su mujer Ana María García San Miguel, además de algo más de 33.000 euros para compensar los impuestos y honorarios de un largo proceso judicial que acabó en la máxima instancia judicial de la UE.

El caso se remonta a hace 16 años. Los dos demandantes, que viven en Madrid, registraron la vivienda en Sanxenxo en el 2001 y pagaron el IBI desde el siguiente año. En el 2002, un vecino denunció la ilegalidad de la urbanización ante el Concello de Sanxenxo. El Ayuntamiento no respondió y el caso acabó en el Juzgado de lo Contencioso número tres de Pontevedra. Fueron partes notificadas y personadas en la causa el Ayuntamiento sanxenxino y también el promotor de la urbanización, pero no los vecinos propietarios ya de las viviendas. En el 2004, la primera sentencia anuló la licencia de obra, aunque no decretó el derribo de los chalés.

La decisión de primera instancia no satisfizo a las partes y el denunciante, el Concello y el promotor recurrieron ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El alto tribunal gallego falló a favor del vecino demandante en el 2007 y añadió la orden de derribo de los edificios, entre ellos el chalé del matrimonio aludido.

Hubo que esperar al 2009 a que el Concello notificase a los propietarios de los chalés afectados la anulación de la licencia de obra y la orden de demolición de la sentencia del 2007. En ese momento, Alberto Aparicio solicitó que se anulase todo el procedimiento judicial porque no se les había informado a tiempo y, por lo tanto, no habían tenido derecho a defenderse en los tribunales.

El TSXG no aceptó su petición alegando que no pudo demostrarse que el Juzgado conocía la existencia de los dueños de las casas. Los afectados acudieron al Constitucional, que de nuevo en el 2010 negó cualquier recurso. La única salida que le quedaba a los propietarios era llevar su queja ante Europa y los magistrados de Estrasburgo les dieron la razón. En su resolución señalan que «la identidad de los demandantes era accesible y que había suficiente información en el dossier para permitir a la Administración y a los tribunales la identificación de los interesados». También recalcaron que los afectados tampoco tuvieron conocimiento extrajudicial del proceso en el contencioso.

Las casas de Beira da Ría podrán regularizarse, tras un cambio legislativo y a través de una modificación del PXOM que está en trámite. Sin embargo, Estrasburgo incide en que este factor no excluye el derecho a que se compense por el daño moralcausado.