La graban corriendo tras aparcar en zona de minusválidos

En los últimos días, la Policía Local de Pontevedra ha denunciado a dos conductoras que, supuestamente, utilizaban fraudulentamente una tarjeta que permite estacionar en zonas reservadas a personas con movilidad reducida.

Gracias a la denuncia de un particular, se descubrió que una vecina de la ciudad del Lérez aparcaba habitualmente ante el Centro Deportivo Rías do Sur en una plaza restringida utilizando una tarjeta de la que era titular su madre. La joven aparentemente no presentaba discapacidad alguna, circunstancia que llamó la atención de un vecino. Este no solo se limitó a denunciar este comportamiento, sino que aportó a la Policía Local un vídeo donde se la observaba corriendo en una cinta del gimnasio.

Con estos datos en la mano, agentes municipales, a lo largo de varios días, establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a esta mujer. Asimismo, se realizaron seguimientos con la intención de comprobar si en algún momento de sus idas y venidas al centro deportivo recogía a alguna persona con movilidad reducida. No era así, confirmaron desde la jefatura policial.

Esta labor se simultaneó con un cotejo de las bases de datos. Verificaron así que la titular de la tarjeta es una mujer de 56 años, madre de la conductora.

Ante tales antecedentes, el pasado martes, se procedió a denunciar el estacionamiento indebido del vehículo, al tiempo que se requirió su retirada por la grúa municipal. Los policías locales decidieron esperar a la pontevedresa a la salida del gimnasio para comunicarle sus supuestas infracciones y, ante su sorpresa, en lugar de dirigirse hacia donde estaba estacionado su coche unos minutos antes, se ausentó.

No contaba con la previsión de los investigadores. Y es que, paralelamente a estas actuaciones, se determinó que «a súa nai, titular do cartón, acudía noutro vehículo ao lugar de Pontemuíños xa que a súa filla chamáralle». La treta no le salvó de la multa. Desde la Policía Local destacaron que muchos de estos casos son descubiertos gracias a la colaboración ciudadana, y remarcaron que demostrar el uso fraudulento de estas tarjetas es muy complicado y suele conllevar varios días de seguimientos.