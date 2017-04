Utilizaba la tarjeta de su madre para estacionar en zonas restringidas y poder ir a correr al gimnasio

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La denuncia de un particular permitió descubrir a una conductora de Pontevedra que estacionaba habitualmente en el entorno del Centro Deportivo Rías do Sur en Pontemuiños en una plaza reservada a personas con movilidad reducida utilizando una tarjeta a nombre de su madre. La joven aparentemente no presentaba discapacidad alguna. De hecho, el denunciante aportó a la Policía Local un vídeo donde se la observaba corriendo en una cinta del gimnasio.

A la vista de estos datos, y a lo largo de varios días, agentes municipales establecieron un dispositivo de vigilancia. Asimismo se realizaron seguimientos para «poder comprobar se nalgún momento recolle a calquera persoa que pode ter mobilidade reducida, constatando que en todo o percorrido ata o seu domicilio non recolle a ninguén», precisaron desde la Jefatura municipal.

De igual modo, se verificó que la titular de la tarjeta es una mujer de 56 años cuya identidad no coincidía con la de la conductora.

A la vista de estos hechos, «os axentes procederon á denuncia por estacionamento indebido, así como á retirada do vehículo polo guindastre municipal».

El 4 de abril, la esperaron a la salida del gimnasio para comunicarle las infracciones cometidas. Sin embargo, la pontevedresa, en lugar de dirigirse hacia donde estaba su coche y los policías, se ausentó. «Paralelamente, e froito de outras xestións, -añadieron desde la Policía Local- sábese que a súa nai, titular do cartón, acudía noutro vehículo ao lugar de Pontemuiños xa que a súa filla chamáralle». No obstante, la treta no le salvó de la multa.