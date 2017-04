Sin una pierna y sin puntuación suficiente para aparcar en zona reservada a discapacitados

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Con 20 años, un coche le cambió su vida por completo. Hace casi tres décadas, Roberto Carbajo Nogueira fue atropellado por un turismo y perdió la pierna derecha, que le fue amputada por encima de la rodilla.

Durante un cuarto de siglo, este pontevedrés aficionado a la fotografía analógica y que cuenta con varias exposiciones sobre sus espaldas ha venido usando la tarjeta para estacionar en zonas reservadas a personas con movilidad reducida. Sin embargo, esto ya forma parte de su pasado reciente: «Al tener la tarjeta caducada, que no sabía que había que renovarla, lo fui a hacer, presenté el certificado de minusvalía y me dicen que tengo un 58 % de discapacidad y cuatro puntos de movilidad. Luego recibí una carta del Concello [de Pontevedra] denegándome la tarjeta porque necesito siete puntos».

En este punto, Roberto deja claro que las autoridades municipales únicamente se limitaron a aplicar la normativa -«estaban un poco sorprendidos de que una persona amputada no tuvieron los puntos suficientes»-, por lo que centra sus críticas en la Consellería de Política Social y en la revisión sanitaria le hicieron. De hecho, desde el Concello le indicaron que tenía que pedir una revisión de la movilidad. El problema es que tendrá que esperar, según lamenta, tres o cuatro meses, como mínimo.

La situación es más kafkiana si se tiene en cuenta el hecho de que Roberto acudió a la renovación con una discapacidad del 42 %. De este modo, al mismo tiempo que le reconocen que este porcentaje se ha incrementado en dieciséis puntos, concluyen que «non se recoñece a existencia de dificultade para utilizar transportes colectivos». La respuesta del pontevedrés a tal dictamen es contundente: «Si una persona amputada no tiene dificultades para coger el transporte público... Tengo la prótesis, no necesito bastón, ando bastante bien, pero hace unos meses tuve unos hematomas en el muñón y estuve dos meses si poder colocarme la prótesis para poder recuperarme y tuve que andar con muletas. Eso de que no tengo dificultades es relativo».

Pero es que la falta de un pierna lleva consigo una serie de problemas colaterales que padece como consecuencia de la amputación de la pierna derecha y el hecho de que todo el esfuerzo recaiga sobre la izquierda. «Tengo artrosis de rodilla, artrosis de cadera... Y se resiente la espalda», indica al respecto, al tiempo que reconoce que no se había sometido a ninguna revisión en estos veintinueve año.

Hasta ayer, Roberto seguía estacionando en zonas reservadas dejando sobre el salpicadero la tarjeta caducada y el documento que certificaba que tenía pendiente una revisión del mismo. Sin embargo, este domingo, la policía se la retiró al estar caducada.

«Es un trastorno porque veo que hay un montón de tarjetas en Pontevedra. De hecho, los colectivos de discapacitados están protestando por la cantidad de tarjetas que hay y yo me encuentro con que me la deniegan», señala. Remarca que tiene un crío de tres meses con lo que los desplazamientos al hospital son habituales, lo que, en su caso concreto, se van a complicar por no poder aparcar en zona reservada.