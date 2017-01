«¡Ojalá existiera el botón de borrar y me pudiera olvidar de los abusos!»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Los abusos comenzaron a mediados del 2010 y se extendieron a lo largo de más de un año. Hoy, aquel niño que entonces tenía 12 años, tendrá que revivir aquellos episodios en un juicio. Y no será la primera vez. En el 2012, ya fue condenado a seis años de prisión un vecino de los padres, Aniceto García, quien apenas unos meses después volvería a sentarse en un banquillo y sería condenado, de nuevo, por tratar fraudulentamente de no pagar la indemnización. Hoy, será un segundo vecino de la familia quien ocupe su lugar ante los jueces de la Audiencia. El fiscal pide 11 años para él.

«Fueron matices que no te encajan. Él siempre quiso muchísimo a su hermana, pero cuando empezó a estar más en contacto con este primer individuo, que podría haber sido su abuelo, comenzó a cambiar. Son cosas muy sutiles que como madre te das cuenta», explicó ayer la pontevedresa. Se dirigió entonces a la dirección del colegio, quien, de inmediato, les remitió a Menores. «Él estaba muy domesticado, lo cogió muy niño...».

Durante la instrucción judicial, Aniceto García «estuvo un año en la calle con una absurda orden de alejamiento de quinientos metros, absurda porque te lo cruzabas constantemente». Ahora, y según les confirmaron allegados, podría estar ya disfrutando de algunos permisos penitenciarios a la espera de que cumpla tres cuartas partes de la pena.

Tras aquel primer juicio «es cuando mi hijo revela a la psicóloga que hay otro individuo. Todos nos quedamos hechos polvo porque pensábamos que, para bien o para mal, se había cerrado. Fue volver a empezar». A su lado, su hijo está convencido de que solo podrá pasar página cuando terminen los juicios. Según le trasladaron los psicólogos a esta pontevedresa, el cerebro, ante situaciones graves que podrían tener consecuencias sobre la salud mental, es capaz de bloquear recuerdos que luego, con el paso del tiempo, salen a la luz.

A los abusos se sumó otro hecho que también le hizo mucho daño: las dudas que le mostraban algunos conocidos. «De primeras, no me creían. Me decían esto es una coña, pero no lo es, pasó. Sé todo lo que he pasado y que tú lo cuentes y te vengan diciendo que son inventos, no le gustaría a nadie». En este punto, su madre remarca que, día sí día también, se encuentra con la persona que supuestamente ha abusado de su pequeño: «Voy a subir con mi hijo al coche y los que se suben en el coche de delante son él y su mujer. Y encima se te quedan mirando».

Tras una instrucción de cuatro años, asumen que, sea cual sea el resultado del juicio, posiblemente quede un largo periplo de recursos. «No lo sé», responde la madre ante la pregunta de si se ve con fuerzas para afrontar lo que puede aún quedar por delante. «Tenemos la casa en venta. Eso ya da idea de las ganas que tenemos de irnos. No me importa malvender. Si ahora mismo viene un comprador, me marcho».

¿Y algo así se puede llegar a olvidar en algún momento? «Olvidar, olvidarlo, no. Es más bien que lo dejas apartado y sigues para adelante como puedes. Es muy complicado de olvidar. ¡Ojalá existiera el botón de borrar y me olvidara de los abusos!», dice el joven.