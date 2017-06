0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 30/01/2015 12:59 h

A sus 31 años, Juan José Senlle Reboreda (noviembre, 1983), policía local en Pontevedra, volvió a nacer ayer: «Iba circulando por la calle Julián Estévez de Vigo y, de repente, veo que el contenedor del camión que viene de frente se le mueve y comienza a caer sobre el carril por el que iba yo. Clavé los frenos, pero nada, ya se me echó encima».

-¿Cómo fue ese momento?

-Vi como el contenedor entraba por el parabrisas, de frente. Por suerte, no me quedé bloqueado y lo que hice fue agacharme, tirarme contra la palanca de cambios y debajo del volante. Permanecí ahí mientras escuchaba como el contenedor pasaba por encima arrancando el techo. Justo cuando pensé que acababa todo empecé a escuchar unos ruidos y pensé: «¡Ost...! ¡A ver si me va a caer encima del coche y al no tener techo me va a planchar aquí!». Me saqué el cinturón, me arrastré hasta el asiento del copiloto y salí por la puerta.

-Aparentemente, salió bastante bien librado del incidente.

-Sí, me di un golpe en la cabeza y me dieron seis puntos. Ya fuera del coche, me atendieron los empleados de una empresa. No me creía la suerte que había tenido. Sobre todo, no olvidaré la imagen del contenedor viniendo de frente y rompiendo el parabrisas. Pensé que me quedaba en el sitio.

-¿Ese instante que describe pasa como si fuera a cámara lenta o rápida?

-La verdad es que, en el momento que vi que se movía el contenedor, pensé «¿qué va a pasar?» y cuando veo que se dirige hacia mi, que el camión ni frena y que a mi no me daba tiempo de maniobrar... Y que el contenedor se venía, se venía... Entonces comprendes que va a ser algo inevitable. Unos instantes antes incluso piensas que el camión va a frenar y que el contenedor se va a caer antes sin darte. Me agaché. Escuche el primer impacto, cayeron los cristales y luego sufrí el golpe en la cabeza. Lo único que pensé fue: «Por Dios, que no me haya llevado media cabeza».

-¿Qué hizo al salir del coche?

-Tocarme la cabeza para comprobar que todo estuviera en su sitio. Me senté. Estaba consciente. No me dolía mucho la cabeza y la gente se acercó diciéndome «no te muevas, no te muevas», porque estaba sangrando. Ni me había dado cuenta con la adrenalina del momento.

-¿Y qué pensó al ver cómo quedó su Citroën?

-Dios mío. Eran doce o trece metros de contenedor y si me cae encima, adiós. Parece ser que golpeó un árbol o una rama y el contenedor se desplazó, pero no lo sé. La imagen era tan impactante que hubo gente que creía que me había quedado dentro, atrapado, porque parecía que me hubieran excarcelado los bomberos cuando fue el contenedor el que arrancó el techo entero. Quedó todo doblado sobre el maletero... Tener un descapotable, así, gratis.

-¿Un regalo de cumpleaños?

-Tal cual. Ahora tengo otro cumpleaños más que celebrar y, además, justo después de Navidad. En el momento, se me cayó alguna lágrima porque vi que estuve a punto de quedarme ahí. Después te animas. Vino mi mujer. Los calmas a ellos, te calmas tú...

Juan José Senlle Reboreda

Policía Local que sobrevivió a la caída de un contenedor