El juzgado archiva la causa por malversación contra el alcalde de Caldas

El Juzgado número 1 de Caldas de Reis acaba de dictar un auto de sobreseimiento provisional de la causa que se sigue contra el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey (PSOE), por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. El asunto se refiere al pago de una multa urbanística de 600 euros por no acatar la orden de derribo parcial de un edificio. Una sanción que fue abonada con cargo al Concello, pero que después el regidor reintegró. El auto conocido hoy establece el archivo provisional al entender que no ha quedado acreditada la intención y conocimiento de la comisión del delito. Cabe recurso por parte de la Fiscalía. Así lo confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La decisión del juzgado era la que esperaba el alcalde, después de que el pasado 18 de noviembre la Audiencia Provincial de Pontevedra declarara nulo el auto de apertura de juicio oral al regidor, dictado el 11 de mayo del 2015. Rey, que a punto estuvo de no poder presentarse a las elecciones municipales y después revalidó la alcaldía con mayoría absoluta, valorará mañana la resolución en rueda de prensa. Para él es sin duda el mejor regalo de Navidad, a pesar del daño personal, político y económico causado.