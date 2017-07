Controlado un virulento incendio en Vilamartín de Valdeorras

0

30/07/2017

Las llamas no dan tregua en la provincia de Ourense. Ahora mismo se encuentra activo, aunque ya controlado, en la localidad de Vilamartín de Valdeorras un incendio forestal que lleva ya más de doce horas operativo. Según han confirmado esta misma mañana fuentes de Medio Rural, las llamas comenzaron a las once y media de la noche de ayer y ya se han propagado por un terreno de más de veinte hectáreas. A esta hora medios terrestres y aéreos participan en las labores de extinción del fuego, que comenzó en Valencia do Sil y se extendió montaña arriba hacia la aldea de Correxais.

Por otro lado, ayer por la noche quedó ya controlado el fuego registrado en el municipio de Monterrei, que ha calcinado según las estimaciones oficiales 172 hectáreas en la parroquia de Flariz. El otro incendio que se registró en esta misma localidad, situado en la parroquia de Infesta, también está controlado, tras arrasar 56 hectáreas de superficie.