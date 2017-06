Cuatro de las mejores notas en selectividad: «Es importante entender todo en clase»

0

ourense / la voz 23/06/2017

Tienen unas de las notas más altas de Galicia en las pruebas de la nueva selectividad y son del instituto Lauro Olmo de O Barco (Ourense). Nadia Fernández, con 13,87, quiere hacer Medicina y para conseguirlo intentó no dejar nada a la suerte: «Cuando estás en clase es importante entender todo lo que puedas de la explicación y si surge alguna duda, aclararla en el momento». Y aunque los vaivenes con el temario durante este curso fueron continuos, se adaptaron a las circunstancias. «Los profesores daban la clase según lo que creían, no según lo que sabían», cuenta.

Sergio Rodríguez, con un 13,6, duda entre Matemáticas o Ingeniería Aeroespacial, pero tiene claro que será algo relacionado con los números. Tanto él como Nadia reforzaron su inglés con clases fuera del instituto y reconocen que les vino bien porque el examen de ABAU no exige tanto conocimientos teóricos como saber expresarse. «De gramática solo hay una pregunta y son dos puntos, el resto es redactar y comprender».

Paula Rodríguez sacó un 13,54 y se organizó con un horario en el que iba anotando lo que consideraba importante repasar. «En dos semanas, si no has estudiado durante el curso, no puedes hacer milagros», explica la estudiante que fue por el bachillerato de Humanidades y que quiere hacer el doble grado de Periodismo y Relaciones Internacionales en Madrid. Mientras no llega el momento de pisar la universidad, va practicando con un blog de moda (paurzo.blogspot.com) que ella misma gestiona. Y Periodismo es lo que quiere estudiar Carla Mendes también, aunque ella se decanta más por la doble titulación en Santiago de Periodismo y Comunicación Audiovisual. «Yo soy menos escrupulosa que ellos estudiando, me gusta mucho salir y una vez que me siento a estudiar, bien, pero me cuesta ponerme», puntualiza una estudiante cuya nota final ha sido de 12,42.

El 11 de julio les comunicarán si están admitidos.