«Aquí, en Penamá, o que pasa é que a auga que hai non chega para o pobo»

La sequía hace años que se ha convertido en un lugar común y recurrente para los escasos vecinos de Penamá, en Allariz, uno de los primeros concellos en sufrir restricciones a causa de las falta de lluvias. La estadística poblacional tiene varias versiones y situaciones cambiantes: entre cuatro y seis vecinos viven en el pueblo, según alguno de los moradores del lugar, y sí que hay algunos que viven en Allariz y suben a diario al tener casa y propiedades en la zona. Otros pasan esporádicamente por el lugar -un matrimonio dice no estar al tanto de la problemática del agua por encontrarse de paso al ser emigrantes en Holanda- y todos coinciden en que el panorama cambia durante el fin de semana: muchas casas están habitadas y los moradores se incrementan de forma notable.

El pozo hace años, cinco o seis según la memoria de los vecinos de Penamá, que dejó de ser suficiente para abastecer al pueblo. Edelmiro Devesa Conde, que no vive en el lugar aunque sube casi todos los días -hoy lo hizo para partir leña-, señala que nadie sabe la causa: «Dende hai seis ou sete anos empezou a ter menos caudal e a non dar abasto para as necesidades do pobo. Será que veu a menos o manancial, digo eu. Outra cousa non houbo». El Concello de Allariz trata de paliar la situación abasteciendo el depósito con una cisterna de agua cuando se necesita. Y en la coyuntura actual de falta de lluvias, se ha tenido que recurrir a este método recientemente, porque cuando llega la sequía, este es uno de los primeros sitios donde lo sufren. En varias ocasiones se ha procedido a enviar cisternas a Penamá en las últimas semanas.

La racionalización en el uso podría ser una de las soluciones, ya que según alguno de los vecinos hay casos en los que se gasta de forma excesiva limpiando paredes de las casas o en otros usos menos prioritarios que el abastecimiento de las viviendas. Edelmiro Devesa tiene claro cuál es el problema y no lo relaciona tan directamente con la sequía: «Aquí, en Penamá, o que pasa é que a auga que hai non chega para o pobo. Isto xa de hai anos para atrás. E a realidade é que auga hai. O que pasa é que polo que se ve non hai acordo para facer o abastecemento, porque aquí xa veu o xefe da empresa, os de Espina e Delfín que son os que levan o servizo, pero non hai solución por agora».

La posible alternativa a la que aluden los vecinos de Penamá tiene que ver con la existencia de un manantial en el lugar y con las negociaciones para que los propietarios cediesen el uso del agua para abastecer al pueblo.

El acuerdo pasaría por la realización de varias mejoras a dichos vecinos por parte del Concello. En uno de los casos la demanda tiene que ver con el acondiconamiento de un camino que da servicio a uno de los dueños «e no outro, porque son dous, non o sei», apunta Devesa. De ser así no habría problema: «A auga caería polo seu propio peso».