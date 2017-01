Rescatados y a la espera de un dueño

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

En Garatuxa. Un centro veterinario privado para mascotas ubicado en un núcleo zoológico del municipio lucense de Outeiro de Rei. Allí es donde se encuentran los cuatro animales que fueron abandonados por sus dueños en el interior de la vivienda que tenían alquilada en la parroquia de Aspai, también en Outeiro de Rei. La pareja -ambos de Barcelona y con antecedentes- mantuvo una fuerte discusión en los días previos a Nochebuena y se fue de casa. Dejó a dos perros -ambos sin microchip-, un lagarto de Sudán y un canario en el interior de la vivienda, sin comida ni agua. El martes por la mañana los animales fueron rescatados por una funcionaria y operarios del Concello, que los trasladaron a este centro privado. A la vez que se recuperan en estas instalaciones, tras varios días encerrados, están a la espera de un adoptante.

Tan pronto llegaron a este centro, los trabajadores les hicieron un chequeo. Uno de los perros presentaba una herida entre el cuello y la espalda. El lagarto se encontraba en mal estado. «Lo primero que hicimos fue ver su estado de salud. Los auscultamos y los miramos con detenimiento. Los perros estaban bien de temperatura y no tenían infecciones. Uno de ellos, el mayor, presentaba una herida entre el cuello y la espalda. Se la estamos curando con suero», indicó Roberto Regueira, uno de los trabajadores del centro, quien cree que la herida fue consecuencia de que el perro rompiese el cristal de la ventana para intentar huir. «Comprobamos que no le pegaron ni fueron utilizados para peleas porque no presentan cicatrices en la zona de la cara», indicó Roberto Regueira.

El personal de Garatuxa anunció que los animales están en adopción. En cuanto a los perros, recomienda la adopción de ambos, puesto que están acostumbrados a estar juntos y separarlos podría llevar a un desenlace triste. «El adoptante tendrá que firmar un contrato y se le entregarán castrados», indica Marta Méndez, veterinaria en el centro. En cuanto al lagarto y al canario, parece que ya hay varios interesados en adoptarlos.

Cuando llegó al centro, el reptil se encontraba en malas condiciones. «Lo tenían congelado. No funcionaba la lámpara ni la parte térmica del reptilario», indicó Marta, quien rápidamente le puso un calefactor. «Estaba invernando. Muerto de frío. No comía. Hoy conseguimos que comiera», indicó Roberto, quien manifestó que tras recibir el lagarto se puso en contacto con una clínica veterinaria de Madrid para identificar la especie. «Nos dijeron que era un lagarto acorazado de Sudán. El tratamiento que requiere es como el de la pogona. Estar a 25 grados», indicó Roberto.

Al mismo tiempo, los animales recibieron ayer la visita de su rescatadora, la funcionaria del Concello de Outeiro de Rei, Marga Blanco, quien pidió medidas para evitar que episodios así vuelvan a suceder. «A xente ten que estar concienciada porque estas cousas retrátannos como sociedade», manifestó.