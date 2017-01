La sangre fría de una mujer salva su casa de un incendio en O Saviñao

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Un incendio provocado por un escape de gas estuvo a punto de provocar ayer un grave siniestro en una casa de O Saviñao. Solo la rápida y eficaz reacción de la propietaria de la vivienda impidió que las llamas se extendiesen rápidamente por la estructura de la casa, que es toda de madera. Se da la circunstancia de que la instalación de gas en la que se produjo el escape había sido revisada el día anterior.

El suceso se produjo por la mañana en una vivienda antigua de considerables dimensiones en la que vive un matrimonio y que está situada en A Candaira, una aldea de la parroquia de Rebordaos. A eso de las once y media de la mañana, la dueña de la casa quiso encender una pequeña cocina que está en la planta baja de la edificación. Al parecer, la mujer abrió el gas de la bombona de butano, intentó encender uno de los fogones y se produjo una gran llamarada.

No esperó a recibir ayuda

La mujer alertó por teléfono al 112, pero no esperó a que llegasen los bomberos, sino que ella misma intentó apagar el fuego. No trató de echar agua sobre las llamas, sino que cogió una manta y unos sacos de tela mojados y los arrojó sobre la cocina y la bombona. Con eso no lo apagó del todo, pero controló las llamas lo suficiente como para que no prendiesen en la casa.

Pero no todo se debió a su rápida reacción. Por suerte, la mujer trató de encender la cocina justo después de abrir la espita de la bombona. Eso hizo que la bolsa de gas que entró en combustión fuese de dimensiones reducidas, lo que mitigó la deflagración inicial.

Muy pocos daños

Al incendio acudieron agentes de la Guardia Civil del cuartel de Escairón y los bomberos del parque contraincendios de Chantada, que acabaron de apagar el fuego y revisaron la instalación para comprobar el origen de la fuga. Finalmente, las llamas solo provocaron algunos daños de poca importancia en el mueble de la cocina.

La Guardia Civil tendrá que determinar ahora en qué circunstancias se produjo el incendio y cuáles fueron exactamente sus causas.