Muere un hombre en O Saviñao al caerle encima un árbol cuando cortaba leña

Un hombre de 70 años de edad, J.G.M, falleció hoy en el municipio de O Saviñao al caerle encima un roble cuando estaba cortando leña con un hermano y otros dos vecinos en la parroquia de Vilatán, poco antes de la una de la tarde. Los servicios de emergencias pidieron una ambulancia y un helicóptero para su posible traslado a un hospital, pero el hombre falleció prácticamente en el acto y la operación ya no fue necesaria. No llegó a quedar atrapado bajo el árbol, pero sufrió heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte en muy poco tiempo. Las otras personas que se encontraban con él no sufrieron daños.

El fallecido estaba soltero y vivía con su madre en la localidad de Salcedo, perteneciente a la parroquia de Piñeiró, situada en el mismo municipio. Se da la circunstancia que había trabajado muchos años en el sector de la madera. El suceso causó consternación en el municipio, ya que la familia es muy conocida en la zona, sobre todo por el hermano del fallecido, un constructor que está aún en activo.