Los concellos empiezan a convocar juntas de seguridad para proteger la Navidad

El oficio interno que insta a los jefes superiores de policía a pedir a los ayuntamientos que protejan los accesos a actos navideños donde se concentre gran cantidad de público enviado el martes por el comisario general de la Policía Nacional, Florentino Villabona, ha cogido por sorpresa a los concellos gallegos. Sobre todo porque la instancia les ruega que convoquen reuniones urgentes de sus juntas locales de seguridad para establecer medidas de protección física, «mediante la instalación provisional en los accesos a zonas con gran aglomeración de público de grandes maceteros o bolardos». Su objetivo: frenar ataques como el del lunes en Berlín o el de hace unos meses en Niza. Y los ayuntamientos han empezado a cumplir la recomendación.

A Coruña, Lugo, Ferrol y Ourense confesaron ayer tener conocimiento de ella y adelantaron los engranajes que habían comenzado a mover para llevarla a cabo. Aunque en A Coruña, donde gobierna En Marea, la orden no llegó de forma oficial, el asunto fue tratado en la junta de seguridad local de ayer. Al parecer, como dijeron fuentes cercanas a la reunión, el alcalde, Xulio Ferreiro, se comprometió a colaborar. De hecho, han articulado medidas especiales para aumentar la seguridad en la cabalgata y en las aglomeraciones que se producen en el mercado de la plaza de María Pita los fines de semana.

En Lugo (PSdeG), han convocado para hoy la junta de seguridad local. Esta prevé centrar sus esfuerzos en aumentar la cooperación entre la Policía Nacional y la Policía Local. Desde el Concello apuntan que en el mercado de Navidad que hay en la plaza de San Marcos el acceso está ya controlado. Recuerdan además que los problemas para que entren ahí los vehículos de emergencia ha sido motivo de polémica más de una vez.

En Ourense (PP), recibieron la noticia a última hora de la tarde de ayer. Apuntan fuentes del concello que el casco histórico está protegido con bolardos, aunque no hace mucho han aprobado su retirada para sustituirlos por otro tipo de medidas de vigilancia.

En Ferrol (En Marea), abordarán la recomendación en la junta de seguridad ciudadana convocada para hoy. Fuentes municipales entienden que al pedirlo la Policía Nacional tratarán de cumplirlo.

Por contra, fuentes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) dijeron ayer por la tarde que no tenían conocimiento de la comunicación, pero manifestaron su espíritu de colaboración. Los que tampoco tenían constancia eran los concellos de Narón, Vilagarcía, Ribeira, Pontevedra o Santiago. Vigo no aportó información sobre el tema.

«Non recibimos aínda ningunha notificación. En todo caso, sería difícil levar a medida a cabo pola escasa marxe de tempo que resta ata as datas máis concorridas do Nadal. Teriamos que mercar os maceteiros e os bolardos; a policía tíñao que ter previsto desde hai cinco meses, polo menos. Non pode saír o tema de súpeto a raíz do atentado», respondió el concejal de Seguridade de Narón, Guillermo Sánchez Fojo, de Terra Galega.

En Pontevedra (BNG) dicen no haber recibido nada, pero recuerdan que su casco histórico es peatonal y no pueden pasar camiones. Algo parecido ocurre en Santiago (En Marea), donde la circulación de vehículos de gran tonelaje está prohibida en la ciudad vieja. Solo los pequeños camiones que suministran a los locales de la zona pueden pasar en un horario restringido y a determinadas áreas. Fuentes municipales mostraron su disposición a colaborar, aunque no han recibido la notificación. Y recordaron que, en todo caso, el control es responsabilidad de Interior. Y añadieron que en la comisaría compostelana faltan sesenta agentes.

Información elaborada por M. Mosteiro, M. Cedrón, E. G. Souto, A. L. Penide, Á. Alonso, R. Novoa, A. Gerpe, E. Eiroa y S. González

«La formación y la coordinación entre distintas Administraciones es fundamental»

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zodio, estableció ayer un nuevo reto en la lucha contra el yihadismo: reciclar, como ya hizo con los grupos antiterroristas de la Policía Nacional y la Guardia Civil que lucharon contra ETA, al resto de los agentes para hacer frente a la amenaza del yihadismo. Es uno de los objetivos que avanzó ayer en el Congreso, donde hizo hincapié en diseñar un nuevo marco de actuación en todas las unidades policiales con nuevos métodos de prevención, protección y respuesta.

Y la idea parece que no disgusta a los agentes. Un miembro de la Policía Nacional dedicado durante años a la lucha contra ETA explicó que «la formación y el reciclaje son fundamentales para frenar esta nueva amenaza».

Efectividad

Pero recordó que ese reciclaje «debe de ser efectivo para dar un buen servicio público». Además recordó la importancia de trabajar de forma coordinada con las Administraciones locales. «La formación y la cooperación entre Administraciones resulta fundamental», dice.

De hecho, según Colpisa, el Ministerio del Interior también ha ordenado «potenciar la coordinación y cooperación» entre la Policía Nacional (desplegada en los grandes núcleos de población que pueden ser objetivos de ataques) y las policías locales para impedir que tenga lugar un ataque mediante atropello masivo con un camión de gran tonelaje arrojado contra una multitud de personas buscando el mayor número de víctimas.