Yolanda Díaz insta a Villares a «repensar» su papel en En Marea

lA VOZ / REDACCIÓN 07/08/2017 05:00 h

«Se eu fora Luís Villares repensaría o que estamos a facer, estamos divididos pola metade e así é difícil construir. Con absoluta lealdade e humildade toca repensar...». La reflexión es de Yolanda Díaz, portavoz de En Marea en el Congreso y ex coordinadora de EU, precisamente una de las personas que situó a Villares en la órbita de En Marea y le animó a dar el paso para liderar el proyecto en Galicia. Ahora, como ya hizo en su día con Beiras, su visión sobre Villares ha cambiado radicalmente, cosa que quedó clara en las declaraciones que realizó ayer en una entrevista a la cadena Ser, donde Díaz evitó respaldar a Villares como candidato a las próximas autonómicas y lo acusó de dividir En Marea.

Díaz también pidió mayor implicación a los alcaldes de A Coruña, Santiago y Ferrol en un proyecto en el que, dijo, Beiras «é o gran referente deste país e tampouco se pode construir nada sen él, é impensable facelo sen todo o que representa, é una peza imprescindible», aseguró, apenas unos meses después de considerar que ya no era la persona idónea para liderar la coalición de partidos. Entonces, Beiras la acusó de traidora a la causa. Ahora, Díaz pide «altura de miras» para superar las discrepancias internas que ahora alimenta de nuevo. «Non me gosta -dijo- falar moito de liortas internas, e o que temos que facer os representantes de En Marea é falar dos problemas da xente, as liortas serven para pouco e o que temos que ter é unha enorme altura, unha enorme audacia». Sobre la relación con el PSOE tras la victoria de Pedro Sánchez, confía en que mejore tanto a nivel estatal como en Galicia.

Cree que en Venezuela no hay una dictadura

En otra entrevista, en este caso a la TVG, Yolanda Díaz defendió al gobierno de Maduro en los siguientes términos: «É o goberno que máis eleccións ten convocadas, incluso é un goberno que ten perdido eleccións e referéndums, como pasou co presidente Chávez, e polo tanto chamarlle ditadura a un goberno que convoca eleccións y que recoñece que as perde é complicado. Hai unha vella diatriba entre pobres e ricos e nós, en Marea, o que creemos é que hai que estar sempre pola pacificación dos procesos», concluyó.