Jesús Vázquez Almuíña: «El decreto de esperas máximas será aprobado a finales de agosto»

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 06/08/2017

El Sergas se ha embarcado en la reforma de la Lei de Saúde de Galicia, cuando está a punto de cumplir diez años. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña (Baiona, 1962), asegura que esta actualización pretende mejorar las condiciones de los profesionales y de los usuarios, aunque la oposición y los sindicatos no las tienen todas consigo.

-Dice la exposición de motivos del anteproyecto de ley que uno de sus objetivos es optimizar los recursos materiales y humanos, ¿cómo?

-Tenemos una ley gallega del 2008, y entre esta y la actualidad hemos creado las llamadas EOXI (Estruturas Organizativas de Xestión Integrada), por lo que la práctica real no tiene una base legal. Nosotros preferimos que tenga un soporte legal, y que nos resuelva un problema asistencial que nos está pasando estos años, y es que en los hospitales comarcales, sobre todo en servicios con menos pacientes, los especialistas no eligen estos centros y nos encontramos con que en alguna especialidad tenemos dificultades para dar esta asistencia.

-Pero si no quieren ir, seguirán sin querer ir.

-Se está haciendo de forma voluntaria, pero incluso a los que van de forma voluntaria debemos darles cobertura legal. De esta forma también le damos el nombre de área sanitaria a la EOXI, que no es muy entendible por la población (hasta ahora había once áreas y 7 EOXI, y la intención es que ahora haya siete áreas, que se corresponden con estas EOXI). Esto nos permite mejorar las condiciones de los profesionales porque tendrán una mayor población de referencia y podrán mejorar su técnica, y es que un sanitario que no tiene una población grande de referencia pierde esa especialización.

-¿En la práctica no se funcionaba ya con las siete EOXI?

-No siempre, por ejemplo en urología en Monforte solo tenemos un urólogo, y así tendremos un servicio en el área sanitaria, es decir, un servicio en Lugo-Monforte-A Mariña. También creamos los llamados distritos sanitarios, que serán 14, en donde hay un hospital, lo que refuerza los centros comarcales porque se establece por ley que todos tienen su distrito y que por lo tanto son necesarios.

-Hablando de normativas, sigue sin aprobarse el decreto de esperas máximas para consultas externas y cirugías, que lleva un considerable retraso.

-Será aprobado a finales de agosto en el Consello de la Xunta, y como entra en vigor una vez publicado en un plazo de dos meses, a finales de octubre o principios de noviembre estará en funcionamiento.

-Anunció una oferta de empleo para este año de 820 plazas, que podrían duplicarse en función de los Presupuestos Generales del Estado, que ya se aprobaron, ¿mantiene esa intención?

-Sí, la idea es seguir este proceso y anunciarlo en el último trimestre, el presidente habló de unas 1.600 plazas y creo que lo podremos cumplir. Ya somos de las autonomías que han hecho más ofertas de empleo, lo que además acarrea concursos de traslados y que las personas con plaza puedan elegir destino. Estamos viendo la posibilidad de hacer una proyección a tres años con el objetivo de reducir la eventualidad al 5 ó 6 %.

-Han hecho un borrador con un nuevo modelo para pagar al profesional en primaria en función del número de tarjetas, no de cartillas, y de la edad del paciente. ¿Se tendrá en cuenta también en el futuro el tipo de enfermo o si está polimedicado?

-Sí, ya estamos trabajando en la estratificación de la población. No es lo mismo un colectivo joven que mayor, y sobre todo mayor y con pluripatologías, hasta ahora solía hablarse de los 65 años, pero creemos que el gran cambio empieza a los 75, cuando muchos pacientes tienen patologías, necesitan más tratamientos, visitas domiciliarias... En el futuro aun teniendo menos tarjetas sanitarias asignadas, el profesional puede cobrar más por este tipo de factores, lo que queremos es valorar el trabajo.

-Los médicos le anuncian una huelga en noviembre por no negociar su carrera profesional, ¿la reactivará en el 2018?

-Seguimos negociando. En el tiempo que llevo aquí se han recuperado temas que se habían perdido, y no solo económicos, como las prórrogas de la jubilación. Le pido a la profesión médica y a cualquier profesional sanitario que entienda que la negociación siempre tiene que ser con posibilidades económicas, por lo que tenemos que ver cómo va el año y cuáles son las opciones reales porque nunca me ha gustado vender humo.

-¿Habrá cribado de cáncer de cérvix?

-Este año cerramos el de colon en toda Galicia. Ha sido una implantación progresiva y tenemos controles periódicos, el de cérvix lo estamos valorando porque queremos llegar a acuerdos, los cribados parten de un consenso a nivel del Consejo Interterritorial, avanzar sin tener coordinación nacional no es bueno.

-Va a modificar la ley de prevención del alcohol en menores. Entre las propuestas se planteó que los pediatras aborden con los niños el tema del alcohol.

-No puedo adelantar porque estamos recibiendo alegaciones de todos, pero el pediatra es el lazo de unión del menor con el ámbito sanitario, y el adolescente en estas fases necesita educación sanitaria. Es importante decirle los riesgos porque el menor tiene una visión a corto plazo.

-¿Y la adicción a Internet?

-Primero queremos cerrar el tema del alcohol porque es el tóxico más difundido y la sociedad es permisiva con él, a continuación tenemos claro que modificaremos la ley de drogas para hablar de adicciones y del juego en la gente joven, que nos preocupa mucho, y también empezamos a ver la adicción a las redes sociales y al móvil. Las unidades de drogodependencia deben incorporar todas las adicciones, porque no es raro que estas personas tenga poliadicciones.