Qué hacer cuando el fuego acorrala a los vehículos en una carretera

La Voz de Galicia edith filgueira

ourense / la voz 06/08/2017 05:00 h

Más de 1.300 hectáreas han ardido en el municipio de Verín desde que el jueves, a las 16.30 horas, se detectase el fuego hasta que se consideró estabilizado en el día de ayer. En el operativo de extinción participaron un total de 600 personas, según los datos ofrecidos por la Consellería de Medio Rural. Sin embargo, algunos partidos políticos y brigadistas han hecho públicas críticas por «fallos en la coordinación entre Protección Civil de la Xunta de Galicia y la Subdelegación del Gobierno en Ourense», como muestra el escrito del grupo parlamentario socialista en el que Rocío de Frutos solicita la comparecencia del ministro de Interior.

¿Cómo es el protocolo de actuación tras recibir una alerta de incendio?

Existe un protocolo, conocido como Pladiga (Plan de Defensa de Incendios Forestales de Galicia) que marca las actuaciones en los incendios forestales. Ahí se establece, ya se reciba el aviso por la llamada de un particular o de un vigilante, que en un primer momento tiene que salir una brigada y una autobomba y avisar a un agente forestal. Mientras los medios antiincendios se desplazan hasta la zona estudian también el tipo de humo, la localización, la orografía, el tipo de vegetación que está ardiendo y las condiciones meteorológicas para saber si es necesario pedir más medios de refuerzo. Se pone especial atención a la proximidad que pueda tener con algún núcleo urbano o a viviendas. «Nese caso dáselle prioridade ás vivendas -puntualiza José Santos, agente forestal en la provincia de Ourense- pero o que fixo que a situación se volvera incontrolable foi a nula prevención levada a cabo con anterioridade ó lume e o abandono no que estaba o ecosistema da zona».

¿Debo seguir la marcha si aparecen llamas en los márgenes de la vía?

Las imágenes grabadas por el grupo Amparanoia en las que se apreciaba cómo de repente las llamas invadían la carretera han recordado a más de uno la reciente catástrofe vivida en Portugal. Lo principal, según explica el agente forestal, es mantener la calma y en caso de no ver la causa del humo, dar la vuelta si es posible para buscar una vía de escape.

Es primordial obedecer las órdenes de las autoridades

Es fundamental, en primer lugar, obedecer a las autoridades desplazadas hasta la zona y seguir sus instrucciones al pie de la letra. Si no aparece nadie, encender la radio para informarse del estado de las carreteras puede servir de ayuda y, en caso de estar rodeado de fuego, conviene intentar buscar una zona que ya haya ardido para resguardarse en ella. «Intentar atopar zonas con pouca vexetación e sentarse no chan porque o fume ten tendencia ascendente», puntualiza Santos. En el caso de estar dentro de una vivienda es importante regar, si se puede, el perímetro de la misma y colocar toallas húmedas en las ventanas y las puertas. Además la Ley establece que no debe haber plantadas especies altamente combustibles cerca de las casas y que los contornos deben estar limpios de restos forestales o de cualquier índole. «Ó contrario do que se pensa, os piñeiros e os carballos non son un problema no caso de incendios porque manteñen a humidade no chan», señala el agente forestal.

Estabilizado el incendio de Verín y controlado el del municipio lucense de Pantón

El incendio de Verín, que mantuvo en vilo al municipio ourensano desde el jueves por la tarde, ha arrasado, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural, 1.360 hectáreas. En él han participado alrededor de 600 personas. Un total de 5 técnicos, 58 agentes, 104 brigadas, 68 motobombas, 18 helicópteros y 9 aviones. También colaboraron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos comarcales de la zona. El Gobierno autonómico ha respondido además, mediante un comunicado, que el 3 de agosto -día en que se originó el fuego- hubo un total de 21 incendios en Galicia, de los cuales 11 se produjeron en Ourense. En este sentido la cartera incide en que «todos foron controlados rápidamente polo dispositivo antiincendios» y destaca el «exemplar funcionamento do mesmo e a labor das máis de 600 persoas que participaron nel».

También rechaza la Consellería de Medio Rural las críticas lanzadas por partidos de la oposición y trabajadores en las labores de extinción sobre la posible descoordinación de los medios participantes. «Ás 16.42 horas entraba o primeiro helicóptero e ás 16,50 o facían outros dous helicópteros e dous avións. Polo tanto, falamos de que ás 16,50 había cinco medios aéreos actuando no lume», señala la nota de prensa.

Por otro lado, el fuego declarado en el municipio lucense de Pantón está controlado desde las 18.00 horas de ayer. Según las estimaciones realizadas, ha afectado a 248 hectáreas, 151 de monte raso y 57 de monte arbolado. En su extinción continuaban trabajando, al cierre de esta edición, 12 agentes, 34 brigadas, 20 motobombas, 11 helicópteros y 2 aviones.