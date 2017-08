«A quen necesita axuda hai que axudalo; non fixen unha heroicidade»

viveiro / la voz 05/08/2017 05:00 h

Venía por la zona cuando se dio cuenta de que pasaba algo en el Porto Chico, el puerto deportivo de la localidad mariñana de Foz. Era un coche que se había precipitado al agua con su conductora dentro. En el lugar ya había un par de personas, pero Omar Fernández González, un chaval del barrio focense de Vilaxoane, de 19 años de edad, que pasaba por las inmediaciones en la compañía de un amigo, no se lo pensó: «Ao ver unha persoa dentro do coche no mar, corrín e lanceime a sacala. Polo camiño fun quitando a roupa e deixei o móvil» .

Había marea alta, el coche estaba ya medio hundido y se percató de que tenía la ventanilla de la conductora un poco bajada y que la persona que estaba dentro, nerviosa, no daba abierto la puerta. Entonces el rescatador se acercó por ese lado y abrió el vehículo: «Xa estaba sin o cinturón e en canto abrín a porta saleu e fomos os dous nadando ata as escaleiras», cuenta Omar.

¿Explícasllo á miña nai?

¿Volverías a facelo, sínteste ben? Eres o heroe do día, le planteamos. Contesta: «Síntome ben, a unha persoa que necesita axuda hai que axudala, pero non creo que iso fora unha heroicidade, Calquera persoa estaría obrigada a facelo». Omar quita importancia al asunto. Se dio incluso la circunstancia de que cuando la coordinadora de Protección Civil de Foz, Bárbara Ramos, lo acompañó y llevó en coche a su casa, completamente empapado, para que se cambiase y para volver a traerlo de nuevo a la zona, le pidió si podía explicarle a su madre lo ocurrido, para que no le riñeran.

Orgullosa

La progenitora, al contrario, se mostraba ayer orgullosa de cómo había actuado su hijo. También le felicitó el amigo que le acompañaba cuando ocurrieron los hechos. Hay quien opina que la conductora, una chica de la zona de Taramundi (Asturias) tuvo mucha suerte. Si llegan a pasar unos minutos más sin que nadie actuara, el percance podría haber acabado bastante peor. Sin embargo, no sufrió lesiones, aunque sí estaba algo confusa, señaló algún testigo. Preocupado por la desconocida, su rescatador pedía ayer que no se publicara nada para evitarle molestias.

Un despiste

Según ha trascendido, la mujer habría declarado posteriormente que se había despistado y que cuando se dio cuenta ya estaba en el agua, donde quedó como bloqueada. Al parecer, en vez de tomar el carril reservado a los coches en la zona, se equivocó y cogió el que lleva al puerto, precipitándose directamente a la dársena. Luego se bloqueó y no era capaz de salir del vehículo, un BMW, serie 1. La Policía Local de Foz se encarga de instruir las diligencias, que comenzó la Guardia Civil.

El accidente ocurrió hacia la una de la madrugada de ayer. Con la mujer ya a salvo, al lugar acudió Protección Civil de Foz y los bomberos de Barreiros, pero consideraron inviable sacar en ese momento el vehículo del agua. Horas después, a primera hora de la mañana de ayer, los buzos del GES con base en Cervo se sumergían y sujetaban con eslingas el turismo para izarlo con una grúa.

Ingresar en el Ejército

Omar continúa con su vida. Ayer explicaba que le gustan los deportes y que en septiembre quiere presentarse a las pruebas psicotécnicas que se celebrarán en A Coruña para entrar en el Ejército. Es lo que desea hacer, una vez rematados los estudios en el Instituto donde, confiesa, no había estado demasiado estudioso últimamente. Pero tiene claro lo que debe hacer una persona de bien.