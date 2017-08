El mayor incendio del año en Galicia fue intencionado y arrasó 1.360 hectáreas

0

Para la Xunta no hay la menor duda. El incendio que se inició a las cuatro de la tarde del jueves en la localidad de Vilamaior, en el municipio ourensano de Verín, cerca de un campo de golf y de la base de helicópteros antiincendios, fue intencionado. En las últimas horas fueron identificadas dos personas y se investiga si tienen relación con el incendio más grande de este año en Galicia, que arrasó 1.360 hectáreas de monte y mantuvo en vilo a toda una comarca.

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, lo dijo bien claro: «Comezou no sitio adecuado para que tirase moitísimo, nunha pendente e a favor do aire, ao carón ademais dunhas impresionantes zonas repoboadas de piñeiros e castiñeiros». Además, recordó que en los últimos días esta misma zona sufrió varios incendios. Por ejemplo, en la parroquia de Fumaces, muy cerca de Queirugás, en donde ardieron 25 hectáreas o en Flariz, en el vecino concello de Monterrei, que quemó cerca de doscientas.

A media mañana de ayer se pudo desactivar el nivel 2 de alerta, ya que las llamas se alejaron de los núcleos de población. Sin embargo, los equipos contraincendios siguieron trabajando en la zona durante todo el día, no solo para controlar el avance de las llamas, sino para evitar que el viento volviese a ocasionar el caos que ayer se vivió en la comarca ourensana. «O vento deixou de soprar, pero iso non quere dicir que se poida reactivar en calquera momento pero xa non corren perigo as casas», aseguró la conselleira. Durante la jornada, 700 personas trabajaron en las labores de extinción del incendio de Verín.

No fue el único incendio forestal que se produjo ayer en Galicia. En la parroquia de Damil, en el término municipal de Xinzo, las llamas acabaron con 20 hectáreas de monte, aunque al cierre de esta edición continuaba activo. También en Ourense, en este caso en Lobios, quedaba estabilizado un incendio, tras quemar 35 hectáreas. El otro fuego importante fue el que se inició en el municipio lucense lugués de Pantón, en la parroquia de Toldaos, que a última hora de la tarde de ayer ya superaba las 20 hectáreas.

Siete mil personas con equipos aéreos y terrestres

Alrededor de siete mil personas trabajan en la lucha contra el fuego este verano en Galicia, que son movilizados por la Xunta, el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado. Ese contingente cuenta con 360 motobombas, 23 helicópteros de extinción, coordinación y vigilancia policial, y cinco hidroaviones, tres de ellos de gran capacidad. Todas las unidades contraincendios están geolocalizadas.

El incendiario de Maceda ya fue juzgado y puesto en libertad hace un año

En muchas ocasiones es un secreto a voces. El problema surge cuando es necesario presentar pruebas que lo demuestren. En el caso de los incendiarios el delito solo se puede certificar si se «pilla» a la persona plantando fuego. El caso del supuesto incendiario de Maceda, que fue detenido el miércoles, es de libro. Pendiente todavía de juicio, el hombre, de 41 años, ya había sido investigado y juzgado por hechos similares, quedando en libertad, con la obligación de presentarse en el juzgado semanalmente. En aquella ocasión, fue sorprendido por agentes forestales cuando prendía el fuego, que no llegó a propagarse, en la localidad macedana de Castro de Escuadro, en la Serra de San Mamede. Se creía que el incendiario estaba detrás, entonces, de 14 incendios. Ahora se le atribuyen 17 en el mismo municipio. Los fuegos se producían siempre cerca de su casa, en pistas o carreteras. La detención, por parte de la Policía Autonómica tuvo lugar tras un dispositivo de vigilancia de diez días. Se le intervinieron seis mecheros.

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, aseguró ayer que la Xunta se va a personar como acusación particular en contra de ese supuesto incendiario «porque non pode ser que saia tan barato prender lume», concluyó.

La pedánea de Queirugás: «El pueblo pudo arder entero, fue horrible»

S. Martínez

La pedánea de la aldea de Queirugás, María del Carmen Guerra, afirmó ayer que el fuego estuvo a punto de llevarse la aldea por delante pasadas las ocho de la tarde. «En un momento dado, y en cuestión de poco más de media hora, había cuatro focos de fuego cercando mi vivienda. Pasamos momentos súper angustiosos, fue horrible», sentenció. La alcaldesa del núcleo rural relató que el pueblo no llegó a ser desalojado, aunque esa fue una hipótesis: «Yo me hubiera negado a irme, ya que en esa situación tan desesperada no quieres dejar tu casa», remarcó. Critica el tiempo en el que se tardó en actuar: «El incendio venía de la aldea de Vilamaior y no debió haber llegado aquí. Una vez que se propaga y hay algo de viento, es muy difícil pararlo».

El propietario del campo de golf de Vilamaior, en Verín, el punto en donde se originó el incendio que se propagó hasta Vilardevós fue muy crítico con la política forestal y los medios antiincendios.

Manuel Santiago Silva afirmó que se han desencadenado tres incendios en ese lugar en las últimas dos semanas. «Todo se propagó con mucha rapidez, pero es curioso que haya varios fuego en un lugar que está a poco más de 300 metros de una base de helicópteros antiincendios. Creemos que solo uno de ellos fue fortuito», señaló. También afirma que hubo que actuar antes: «Esta es una zona ventosa y así se extendieron las llamas, con mucha rapidez. Tenían que haberlo cortado antes. Luego por muchos medios aéreos que se traigan, no vale de casi nada».