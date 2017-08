Una gran fuente de ingresos con riesgo de desbordarse

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago / la voz 04/08/2017 07:21 h

Es una importante fuente de ingresos pero no debe permitirse que acabe masificando la ciudad. Este podría ser el resumen de la situación que vive Santiago, sobre todo su casco histórico, en relación al turismo. El Concello mantiene una moratoria para que no se concedan licencias para alojamientos turísticos, y los comerciantes admiten que se trata de un foco económico, «pero la masificación diría que no es buena. Hay que preguntarse si compensa tanta cantidad», explica Jorge Riande, propietario de un histórico comercio textil enclavado en una de las calles más transitadas. Pablo Ares, de la cafetería Paradiso, acepta que viven del sector turístico, pero recuerda que Santiago está focalizándose hacia el peregrino y dejando atrás al turista de alta gama. Y Hahyr López, vecina de Compostela, es clara: «Convives perfectamente con ellos, pero no más, a veces en el mercado es complicado comprar».