Galicia sí quiere a sus turistas

redacción / la voz 04/08/2017 05:00 h

«Nuestro comportamiento ante el turismo es diferente y nuestros visitantes tampoco son los que veranean en la costa mediterránea». Estos son dos de los muchos motivos que explican, según Sara Santos, presidenta de los hoteleros de Santiago, que Galicia no tenga los problemas de otras zonas de España con la masificación turística y su respuesta más agresiva, la violencia contra los visitantes.

Otros factores que permiten a Galicia estar a salvo de la polémica por la presencia de turistas son el control que se ejerce sobre zonas puntualmente delicadas; la situación periférica de la comunidad, que el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Francisco González, resume en un «por Barcelona se pasa, pero a Galicia se viene»; un clima templado que evita al turista ávido de sol y que ha protegido a la comunidad del afán por el enriquecimiento rápido de otras zonas; y las excelentes relaciones entre el sector público y el privado, que se ha traducido en el primer plan estratégico de España encargado a un clúster, es decir, a todo el sector y que por tanto tiene un grado muy alto de cumplimiento.

Acogidas desde el siglo IX

Hay más razones, y fue ayer el propio presidente de la Xunta quien las esgrimió. Según informa Domingos Sampedro, Núñez Feijoo dijo al terminar el Consello que «Galicia es lugar de acogida de peregrinos desde el siglo IX» y eso marca el carácter personal y social: «No veo yo organizaciones políticas que estén en contra [del turismo]». Además, explicó que la violencia contra el turismo «no tendrá amparo del Gobierno ni tendrá ningún amparo institucional», ya que «ese tipo de actitudes fascistas» no tienen lugar en Galicia y si algún partido o agrupación las defendiese, iría «en contra del propio pueblo al que intenta representar».

La misma idea la repetían desde Turismo de Galicia: «Nin o sector nin a sociedade están a transmitir inquedanzas na liña dos fenómenos que vemos noutros territorios. Desde Turismo de Galicia mostramos o noso máis firme rexeitamento a este tipo de accións, que agardamos non ocorran na nosa comunidade, máis tendo en conta que Galicia é coñecida pola boa acollida que presta aos seus visitantes desde hai séculos».

Buena opinión

«Que a los turistas los tratamos bien -apunta González- se ve en las web de opinión, como Tripadvisor, donde la opinión general hacia nuestro sector turístico, si se puede hablar de que exista algo tan limitado, es buena. La gente sabe que un hotel de dos estrellas en Galicia es tan bueno como uno de tres en otras partes de España o incluso como alguno de cuatro estrellas en Roma».

Claro que la situación de hoy puede no ser la misma mañana. «El clima de hostilidad ante el turista, la situación que se da en otras zonas de España -dice Francisco González- no debe preocuparnos a los gallegos pero sí ocuparnos».

En la comunidad no hay una presencia masiva de visitantes salvo en puntos concretos. Santiago es, obviamente, el polo de atracción, pero aún así, según Sara Santos, «la noche del Apóstol había camas en la ciudad». La presidenta de los hosteleros entiende que para algunos vecinos los turistas puedan ser una molestia, pero no son personas problemáticas: «Es cierto que no tienen mucho dinero, gastan poco, y lo vemos porque si en el hotel no está incluido el desayuno, casi ninguno lo pide, por ejemplo. Pero son unos visitantes estupendos, muy amables y educados».

Tiene que ver, dicen los expertos, con el carácter religioso o espiritual del Camino, y los jaleos nocturnos que se pueden dar en el casco histórico, apunta Santos, están más relacionados con las fiestas que con los peregrinos.

Otros puntos delicados son los espacios naturales, como la playa de As Catedrais o las Illas Cíes. En ambos casos, el límite de aforo ha ordenado de forma muy positiva la presencia de visitantes, aunque en el acantilado de Ribadeo no queda vegetación al término del verano.

La clave está en mirar a lo lejos: «Evitar el enriquecimiento rápido, que es muy apetecible -dice el presidente del clúster- para conseguir que del turismo vivan nuestros hijos y nuestros nietos». Para los empresarios del sector «el número no debe significar nada». Y lo explica González con un ejemplo: «Si yo tengo 100 habitaciones, prefiero ocupar 50 a 100 euros la noche que 100 a 50 euros. Porque con lo primero tengo posibilidad de crecer, y ganar, pero con lo segundo estoy a punto de sentirme desbordado».

Aunque los números de visitantes no son lo prioritario, Feijoo los exhibió esta misma semana: en lo que va de año, Galicia ha recibido 2,5 millones de visitantes (un 5 % más que el año pasado) con 3,6 millones de pernoctaciones (un 8 % más). Y el INE apuntaba ayer mismo un dato igual de interesante: los visitantes extranjeros en lo que va de año dejaron en las arcas gallegas 478 millones de euros, aún muy lejos de los 8.982 millones que se recaudaron en toda España, pero un 15 % más que en el 2016.

Santiago

Una gran fuente de ingresos con riesgo de desbordarse

E. Álvarez

Es una importante fuente de ingresos pero no debe permitirse que acabe masificando la ciudad. Este podría ser el resumen de la situación que vive Santiago, sobre todo su casco histórico, en relación al turismo. El Concello mantiene una moratoria para que no se concedan licencias para alojamientos turísticos, y los comerciantes admiten que se trata de un foco económico, «pero la masificación diría que no es buena. Hay que preguntarse si compensa tanta cantidad», explica Jorge Riande, propietario de un histórico comercio textil enclavado en una de las calles más transitadas. Pablo Ares, de la cafetería Paradiso, acepta que viven del sector turístico, pero recuerda que Santiago está focalizándose hacia el peregrino y dejando atrás al turista de alta gama. Y Hahyr López, vecina de Compostela, es clara: «Convives perfectamente con ellos, pero no más, a veces en el mercado es complicado comprar».

As Catedrais

De Ribadeo a Viveiro, una red de pueblos da cabida a todos

M. Cuadrado

Para evitar que la masificación degradase el monumento natural que es la playa ribadense de As Catedrais, la Xunta restringió en el 2015 las visitas en Semana Santa y en verano a 4.812 personas diarias. Y aunque los pases gratuitos son insuficientes estos días -ayer ya era imposible conseguir entrada para hoy y para los días 7, 8, 9, 10 y 11-, el arenal sigue siendo un reclamo turístico para Ribadeo y A Mariña, que actúa como una ciudad lineal, una red de poblaciones unidas. De las 30.020 personas atendidas en las oficinas de turismo ribadense en julio, 18.826 pasaron por la oficina de la playa, casi 8.000 más que en el mismo período del 2016, según informó la edila de Turismo, Ana Martínez, quien reclamó wifi a pie de arenal para que el visitante pueda sacar el pase. El presidente de la asociación de comerciantes y hosteleros locales, David Martínez, defiende el control de visitas «porque hay que cuidar el espacio, debemos conservarlo por los hijos y los nietos».

Sanxenxo

La tercera ciudad de Galicia en verano no quiere a los folloneros

M. Gago

«Sanxenxo es feliz con sus turistas». Así expresa el Concello la relación de los vecinos con unos visitantes que en agosto convierten a este municipio en el tercero más poblado de Galicia, por delante de ciudades como Ourense o Santiago. En Sanxenxo no ven en el turismo un problema, sino una oportunidad. «Sí es cierto que hay días en que el casco urbano soporta un número muy importante de turistas, pero aún tiene capacidad de carga», resaltó el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Francisco González. Eso sí, tanto el sector privado como el Concello apuestan por una marca de calidad que defina este municipio como un destino de descanso y familiar. Hay lugar también para la movida nocturna, pero no para sus excesos. Este año se han multiplicado las acciones contra los abusos de algunos visitantes, mejorando notablemente la situación respecto a veranos pasados.

Ribeira Sacra

Un espacio natural en auge pero a salvo de masificaciones

Edith Filgueira

A pesar de salir en varios programas de televisión y del poder del boca en boca, la Ribeira Sacra sigue siendo uno de esos lugares a los que algunos acuden a relajarse. Es el caso de Rafael García y su acompañante que se montaron en su furgoneta sin destino fijo y terminaron en Ourense. Él es de Córdoba y ella de Italia. «Después de llegar a las termas, varias personas nos dijeron que teníamos que ver el cañón del Sil», comentan y añaden que, desde su punto de vista, el turismo no está nada masificado en la zona.

Las dos empresas que llevan a los visitantes en barco confiesan que julio ha sido un ir y venir constante de gente que llega de todos lados, incluso de países extracomunitarios. «Los sábados esto está a rebosar», comenta un camarero. Aunque el aforo máximo de ambos barcos es de 165 personas y los viajes se realizan a diferentes horas del día, con lo que la sensación de masificación nunca llega a producirse.