Anova declara su apoyo al chavismo

04/08/2017

Anova ha emitido un comunicado en las redes sociales en el que declara su apoyo al chavismo, «o pobo soberano de Venezuela e a República Bolivariana».

En el texto la formación nacionalista ataca a la oposición venezolana, a la que atribuye el objetivo de «devolver o poder á oligarquía e liquidar as conquistas do poder popular en Venezuela».

Anova dice que la oposición recurre a la violencia y al sabotaje y que recibe «o aplauso e alento do goberno dos Estados Unidos, da Unión Europea e do Estado español para deslexitimar eleccións limpas -en referencia a la Asamblea Constituyente que no reconocen ni la UE segundo a comunidade e observadores internacionais».

El partido que lidera Antón Sánchez dice que los rivales de Maduro usan «propaganda de guerra» similar a la que justificó «a invasión en Iraq para atopar armas de destrución masiva imaxinarias».

Anova, que data el comunicado en la «República Galega», se reconoce «sen peros, aliada da independencia venezolana, da súa soberanía nacional e, coma non podía ser doutra forma, da unidade popular revolucionaria. Porque nós somos, como a revolución bolivariana é, antiimperialistas».