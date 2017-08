El Sergas reduce de once a siete las áreas sanitarias y crea 14 distritos en torno a los 14 hospitales públicos

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia E. Á.

Santiago / La Voz 03/08/2017 05:00 h

La Consellería de Sanidade ha publicado el anteproyecto de ley que modifica la actual Lei de Saúde de Galicia. Lo hace con el objetivo de mejorar la utilización de los recursos disponibles y tener una mayor coordinación entre atención primaria y hospitalaria. En esta ley se definían áreas y zonas sanitarias, aunque no se especificaban cuáles eran las primeras, mientras que el nuevo borrador incorpora por primera vez los distritos, que contarán siempre con un hospital en su ámbito geográfico, es decir, que serán cinco en A Coruña (Chuac, Ferrol, Barbanza, Virxe da Xunqueira de Cee y CHUS); tres en Ourense (CHUO, Verín y O Barco); tres en Lugo (Monforte, Hospital da Costa y HULA); y tres en Pontevedra (CHOP, Chuvi y O Salnés). En cuanto a las áreas, aunque no aparecían en la ley, había once en Galicia: tres en Lugo, Pontevedra y A Coruña; y dos en Ourense. Aunque el borrador tampoco detalla cuántas serán, sí recoge que mientras no se elabora el nuevo mapa sanitario se asimilarán a las actuales EOXI, que son solo siete en toda Galicia.

¿Y qué efectos tendrá esto para la población? Desde el Sergas dicen que los ciudadanos no notarán cambios, porque en la práctica ya se estaba trabajando con las EOXI organizativamente. Eso sí, como está pendiente que a través de un decreto se delimite el ámbito geográfico de cada zona, distrito y área en un nuevo mapa sanitario, puede que sí haya cambios en los recursos asistenciales dirigidos a la población.

Más participación

Otro de los cambios que recoge el anteproyecto es simplificar los canales de participación social en la sanidad. Habrá por lo tanto un Consello Galego de Saúde pero también uno por cada área, en el que estarán representados los concellos de la zona, pacientes, sindicatos y organizaciones empresariales.

Dentro de la organización de la salud pública se incluye un nuevo artículo por el que Sanidade evaluará las repercusiones que sobre la salud de los ciudadanos puedan tener las decisiones sobre políticas públicas.

Las otras modificaciones sobre la legislación actual se refieren a la provisión de plazas, ya que las convocatorias de los concursos de traslados podrán mantener su vigencia en el tiempo con resoluciones sucesivas; mientras que el borrador establece además que la administración podrá definir itinerarios profesionales para el personal del sistema público, que incluirán los puestos de trabajo de un área de competencias y conocimientos comunes.

Un ente para promocionar la salud en los coles

La nueva ley crea una comisión interdepartamental entre sanidad y educación para desarrollar iniciativas en este ámbito. De lo que se trata es de tomar medidas para que haya más eficiencia en la promoción de la salud en el ámbito educativo. Además, se modifica el artículo que regula la condición de autoridad sanitaria para concretar que además de los inspectores, tendrán esta condición los responsables de los órganos administrativos, como la persona titular de la Consellería, los responsables de las jefaturas territoriales, de centros directivos de quienes depende la inspección e incluso los alcaldes.