santiago / la voz 03/08/2017 05:00 h

Hace dos semanas, el nombre de Paula Santiago Fontáns apareció en la lista de aprobados de maestros de inglés «Mirei cinco veces a lista antes de chamar á familia», recuerda. Y otras dos o tres después de comunicarle que había aprobado. Era la cuarta vez que participaba en las oposiciones de educación, a las que empezó a presentarse en el 2013. Ha sido la última, porque ha obtenido plaza. Iba mucho más preparada que en otras ocasiones. Se lo había tomando en serio, porque a principios de año abandonó su trabajo en una academia para centrarse solo en estudiar para esta convocatoria. Además, la experiencia es un grado. «Xa sabes máis o que hai», reconoce esta maestra que el próximo curso tendrá su primer destino como funcionaria -eso sí, en prácticas- en Rois. No será la primera vez que da clase, porque ya había realizado sustituciones durante los últimos cursos. «O primeiro ano dancho preto da casa, o problema é o segundo», cuando el destino puede estar a muchos kilómetros de su hogar. Después, con el paso del tiempo, obtienen la plaza definitiva.

«O único malo deste ano foi que houbo tanta incerteza sobre se ía haber ou non oposicións que iamos todos moito máis nerviosos», reconoce. Pero «este ano deino todo» y además contó con la ayuda de una amiga que es preparadora. El examen práctico le pareció «máis asequible» porque en otras ocasiones «era moi, moi difícil». De todos modos, «fácil non é nunca e os nervios xogan moi mala pasada». Aunque sea la cuarta vez que uno participa en el proceso de selección. «Antes da presentación póñome mala», dice entre risas. «Menos mal que xa non teño que volver».

Aunque ella vive en Ames, tuvo que examinarse en un tribunal en Lugo. El día de la primera prueba viajó desde Santiago para examinarse. La cosa fue diferente antes de la segunda prueba -la defensa de la programación ante el tribunal-. Decidió dormir en Lugo, cerca de donde se celebraban las pruebas, «polo que puidera pasar».

En su especialidad, ocho de cada diez aprobados son mujeres. «Xa na facultade a maioría somos mulleres», explica esta compostelana. ¿Comentan esa mayoría de chicas? «Non, porque xa é o normal. Dende a facultade xa sabes» que ellas son más. La mayoría femenina volvió a repetirse en su tribunal, aunque también matiza que «depende das especialidades». La suya, como magisterio en Educación Infantil, es mayoritariamente femenina. «De feito, nos coles, as profes de infantil son maioritariamente mulleres». Hay otras donde los hombres son mayoría, como por ejemplo Educación Física.