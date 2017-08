La Xunta insta a la Fundación Franco a «actuar baixo as regras democráticas»

0

La Voz de Galicia

SANTIAGO / LA VOZ 02/08/2017

La intención de la Fundación Francisco Franco de utilizar la visitas al pazo de Meirás para elogiar la figura del dictador ha desatado un incendio político. Se trata de un asunto muy sensible en Galicia: la polémica sobre que la titularidad de la propiedad siga en manos de los herederos del dictador viene de lejos. La Xunta ha salido al paso para apagar las llamas. Preguntada por este periódico, la Administración recuerda que la Fundación Francisco Franco «é unha entidade considerada legal» y que, por tanto, «é o seu dereito, pero tamén o seu deber, actuar baixo as regras democráticas». Un mensaje en el que el departamento de Cultura le recuerda a la institución que el cumplimiento de esas condiciones colisiona con el hecho de hacer apología de una figura que encarna lo opuesto a la defensa de los valores democráticos.

Sobre la polémica, la Xunta insiste en que «o pazo de Meirás é un BIC de titularidade privada». Y agrega: «Tal e como figura na Lei do Patrimonio Cultural, é obriga dos propietarios abrilo ao público e xestionar o seu mantemento; a dita lei non establece nada ao respecto de que as visitas se xestionen a través dun ou outro tipo de entidade». En ese sentido, la Consellería de Educación e Cultura sostiene que velará por que siempre se cumpla la ley dentro de lo que establece el propio marco normativo. «Cando se detectou algún problema na xestión das visitas ao pazo de Meirás, a Xunta actuou e abriu expediente. De feito, actualmente estase tramitando un expediente, que pode rematar en sanción», precisa la Administración autonómica. Y pensando en el futuro, avisa: «Se a Xunta detecta algunha actuación fóra do marco legal establecido, a poñerá en coñecemento dos órganos xudiciais pertinentes».

La Xunta defiende su escrupuloso cumplimiento del marco normativo vigente, y emplaza al resto de instituciones, incluida la Fundación Franco, a hacer lo propio. Esta institución aseguró recientemente por escrito que la gestión de las visitas al pazo de Meirás «es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco», además de ser un tirón turístico para Galicia. Según la entidad, el edificio «fue donado por el pueblo gallego a Francisco Franco mediante suscripción pública», lo que califica como «generoso donativo».

La oposición pide que se retire a esa entidad la gestión del régimen de visitas del pazo de Meirás

Toda la oposición política salió ayer al paso de la controvertida declaración de intenciones de la fundación que gestiona el legado de quién dirigió con mano de hierro España durante casi 40 años. El PSdeG calificó de «insulto, burla y provocación» a la ciudadanía las pretensiones de la familia de Franco de utilizar el pazo de Meirás para exaltar la figura del dictador.

En este sentido, la portavoz parlamentaria de Cultura del PSdeG, Concepción Burgo, anunció la presentación de dos iniciativas ante la Cámara autonómica para pedir que «sexan reprobadas todas as declaracións» de la Fundación Franco que «enaltecen a figura do dictador» y la «utilización do pazo para a exaltación dunha figura culpable do asasinato de miles de persoas».

Burgo no solo cuestiona el tono empleado, que califica de ofensivo e inadmisible, sino que emplaza a la Xunta a que manifieste su rechazo a que esa fundación gestione las visitas. El BNG también anunció iniciativas similares en el Parlamento gallego. «¿Sería admisible que en Alemaña ou Italia existisen pazos dedicados a exaltar a memoria de Hitler ou Mussolini?», pregunta Luis Bará.

Rotundidad

Los nacionalistas reclaman que se apruebe «

unha lei galega de memoria histórica que prohiba, persiga e sancione os actos de exaltación do franquismo e ás entidades que os promovan». El BNG insta a la Xunta a tomar medidas para que, en lugar de convertir Meirás en un parque temático franquista, sea devuelto a todos los ciudadanos gallegos.

Por su parte, En Marea ha insistido en la necesidad de «ilegalizar» la Fundación Francisco Franco y recuerda a la Xunta que entre las «obrigas democráticas» está que un patrimonio que fue expoliado al pueblo vuelva a este, en lugar de que permanezca en manos de la familia Franco. Y la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, advirtió que denunciará a la fundación si comprueba «que fai apoloxía do franquismo no pazo de Meirás».