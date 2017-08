El portal LexNet sufre otro fallo en Vigo y paraliza 3 horas el juzgado de guardia

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia e. v. pita

vigo / la voz 02/08/2017 05:00 h

El mes de agosto es inhábil para notificar escritos judiciales, pero los fallos en la plataforma informática LexNet siguen paralizando la actividad de los tribunales. Eso fue lo que ocurrió ayer en Vigo, donde los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 6, en funciones de guardia, se toparon a primera hora con que dicha web para enviar y recibir escritos y notificaciones no arrancaba y no podían acceder a los atestados que les remiten telemáticamente la Policía Local y Policía Nacional de Vigo cada mañana para informar a la jueza de las detenciones de la noche.

Son unos datos que la jueza necesita manejar para abrir un procedimiento judicial, y si no recibe el informe por correo electrónico, la policía debe acudir al juzgado de guardia a entregar en papel el atestado como antaño. Fue la solución que adoptó la comisaría durante el fin de semana, cuando el Ministerio de Justicia paralizó preventivamente LexNet durante 48 horas en España, después de que unos abogados de Madrid destapasen un fallo de seguridad en el programa que permitía a cualquier intruso acceder a la red judicial y husmear en miles de expedientes.

Los funcionarios esperaron hasta las 12.30 horas, cuando verificaron que LexNet había vuelto a arrancar con normalidad y accedieron a la información. Fueron tres horas y media en las que la magistrada no pudo estudiar las historias de los detenidos que iban a pasar a disposición judicial. Por ejemplo, la comisaría quería presentar a un descuidero por hurtar una cartera.

El resto de los juzgados no resultaron afectados por la caída del sistema. Los únicos afectados son el juzgado de guardia y el de violencia de género porque llevan sus casos al día. Los funcionarios de malos tratos no notaron nada extraño porque no abrieron LexNet. Es la cuarta ocasión en la última semana en que LexNet se apaga en Vigo. El lunes se bloqueó cuando decenas de abogados enviaban sus expedientes antes de irse de vacaciones.

En los juzgados de Ourense no pudieron tramitar asuntos ayer desde las once de la mañana, y el fin de semana. Algunas fuentes afirman que el problema se repite a horas puntas en las que todo el mundo está trabajando con él.

En A Coruña, la red operó estos días a muy baja velocidad. «Este tipo de caídas no suponen mayores trastornos en un mes como agosto, lo que sucede es que LexNet no ha llegado a funcionar satisfactoriamente nunca», afirma el decano de los abogados coruñeses, Augusto Pérez-Cepeda.

En Viveiro tuvieron problemas hace días y en los de Mondoñedo no hubo ayer incidencias. No obstante, un funcionario dijo que la aplicación es lenta y tiene muy poca capacidad.