Notable descenso en julio del número de incendios respecto a 2016

02/08/2017 05:00 h

A lo largo del pasado mes de julio se registraron en Galicia 361 incendios, de acuerdo con los datos de la Xunta. El número supone un notable descenso respecto a la cantidad registrada en julio del año pasado: 361 fuegos, que en el mismo periodo de 2015 llegaron a ser 680.

Por su parte, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, compartió ayer un día con la brigada de Coto de Castro, que tiene su centro de operaciones en la base de helicópteros de Toén, en Ourense. A petición de los trabajadores de la Xunta, comprobó cuál es el trabajo que desarrollan día a día. «Temos que pór en valor o traballo que xa coñecen todos os galegos, pero ás veces solo nos percatamos cando hai un gran incendio, e agora pódense dar en calquera época do ano. Tal e como estamos vendo non levamos un bo ano no que á meteoroloxía se refire. Ourense está en alerta porque non chove dende hai moito tempo», afirmó Ángeles Vázquez.

La conselleira alabó el trabajo que hacen a diario las brigadas para localizar a los incendiarios: «Temos que dicir que independentemente de que puidera haber algún que outro incendio por causas naturais, esas son as mínimas. A maioría son lumes intencionados». Recordó, en este sentido, la campaña de la Xunta Faite cortalumes!, que invita a los más de dos millones de gallegos a que arropen y vigilen el rural. «O mellor sería que o persoal que temos non se teña que dedicar unicamente a atallar os incendios senón que poda realizar outros traballos, que temos moito que facer. Son algo máis que bombeiros forestais, son coidadores do monte».