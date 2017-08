Investigan quién es el titular del «quad» en el que murió la joven de 17 años

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia c. andaluz

ourense / la voz 02/08/2017 05:00 h

La fatalidad estuvo detrás de la muerte de una joven de 17 años en el municipio ourensano de Xunqueira de Espadanedo, cuando conducía un quad por una pista forestal de la parroquia de Paradela el domingo por la tarde. A la espera de conocer los resultados de la autopsia para saber si la muerte se produjo en el mismo instante de la caída por un fuerte golpe en la cabeza, el grupo de investigación de accidentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense centra ahora su trabajo en conocer el nombre del titular del vehículo. La falta de matrícula y, por lo tanto de seguro, ha obligado a tomar nota de los números del bastidor del quad para enviarlo a la empresa que lo fabricó e ir uniendo cabos para conocer cómo llegó a la casa del padre del joven que acompañaba a la chica fallecida y saber quién es su dueño.

Una investigación que puede llevar su tiempo ya que depende de la rapidez de la respuesta de la marca fabricante. De esta manera se podrá, en un principio, atribuirle al propietario una sanción administrativa, por no contar con la documentación necesaria para que un vehículo de estas características pueda circular. Aunque el quad estaba en manos del padre del acompañante de la joven fallecida, todavía se desconoce si él es el titular. También puede darse la circunstancia de que el propietario afirme que únicamente lo utilizaba en el interior de una finca y que se lo cogieron sin permiso para dar un paseo. Eso todavía está por acreditar.

Esconder el vehículo

Lo que sí es cierto es que, tras el accidente, intentaron esconder en un alpendre el quad ligero para evitar que se descubriese que estaba sin documentación. Esta es la razón por la que los especialistas en análisis de accidentes de tráfico del subsector de Ourense estudian lo ocurrido.

En lo que no hay duda es que era la chica la que conducía el vehículo en el momento del accidente y que su novio iba detrás. Los testigos afirmaron que durante la tarde se fueron turnando la conducción del cuadriciclo y que en el momento del accidente era la chica quien lo manejaba. Fue al pasar de una pista forestal a un camino cuando perdió el control y salieron despedidos. Ocurrió pasadas las siete de la tarde. La mala suerte se cebó con la chica que, además de no llevar casco, fue a chocar contra un talud de tierra. Su acompañante, sin embargo, resultó ileso.

A pesar de que estos vehículos tienen cuatro ruedas, hay que tener cierta destreza ser muy hábil para poder controlarlo, sobre todo cuando se realizan cambios de dirección bruscos. La falta de experiencia de la chica la pudo llevar a perder el control cuando pasó de un terreno a otro.

Lo que también se determinará es si en algún momento hubo omisión de socorro. O lo que es lo mismo, si se esperó a esconder el vehículo para dar aviso a los servicios de emergencia. Y si en ese espacio de tiempo la joven todavía no había fallecido. En este caso, podría haber un delito de omisión de socorro. Permaneció en el camino hasta que llegaron las urgencias médicas y la Guardia Civil.

La chica, residente en A Valenzá, en el municipio ourensano de Barbadás, pasaba el fin de semana en Xunqueira de Espadanedo en compañía de su novio, también vecino de Ourense. Fue la Policía Local de Barbadás la que avisó a la familia una vez que conoció el suceso.

Más en verano

Aunque en los últimos años no ha habido demasiados accidentes graves con este tipo de vehículos, sobre todo cuando se cambiaron las tres ruedas por cuatro, todavía se considera un transporte peligroso, sobre todo si se carece de experiencia y no se portan los dispositivos de seguridad obligatorios, como puede ser el casco. Suele ser en verano cuando son más visibles por el territorio gallego. Para conducir cualquier tipo de quads es necesario contar con una licencia de ciclomotor o un permiso de conducir de moto o de tipo B. Sí pueden ser utilizados en pistas forestales y caminos, aunque no en autopistas y autovías. Y no pueden superar los 70 kilómetros por hora.