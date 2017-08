Los vecinos de un edificio de Vilagarcía se quejan del humo del club de cannabis instalado en su bajo

0

02/08/2017

La creación de clubes sociales de cannabis ha experimentado un crecimiento exponencial en España a lo largo de los últimos diez años. No es fácil determinarlo, pero su número, según algunas fuentes, puede estar rozando en estos momentos el millar de asociaciones. Aunque el epicentro de este movimiento se encuentra en Cataluña, cuyo parlamento acaba de aprobar una regulación propia, que ha pasado sin pena ni gloria por los noticiarios entre desconexiones y desafíos, Galicia no constituye ninguna excepción a este fenómeno. A los socios de este tipo de establecimientos les gusta, por lo general, ir a lo suyo y pasar desapercibidos. Pero no siempre es posible. En Arousa, sin ir más lejos, una comunidad de vecinos ha denunciado ante el Concello de Vilagarcía los olores y humos que, aseguran, emanan del club que funciona en su planta baja.

El local en cuestión es un antiguo pub, enclavado en pleno centro de la ciudad, que cerró sus puertas hace años. El club de cannabis lo alquiló hace unos meses y, según fuentes policiales, tiene sus papeles en regla. Lo que significa que la entidad está dada de alta en el registro de asociaciones de la Xunta y que el centenar de miembros que lo conforman se atienen a una cantidad de marihuana por persona que no excede lo que puede considerarse como consumo propio: entre dos y tres gramos diarios.

«La verdad es que lo que nos preocupa no es que compren o cultiven marihuana, porque no causan líos ni desórdenes, el problema son los olores y el humo, que suben por el portal y llegan incluso hasta el sexto piso», asegura una de las denunciantes.

De momento, la comunidad ha presentado dos escritos en el registro municipal. El primero de ellos se remonta al 1 de diciembre. En él, el administrador del bloque comunica al Concello que en el bajo de su edificio se ha iniciado una actividad, y que dicha actividad consiste «en un club de fumadores, incluyendo marihuana». Añade el representante de los vecinos que «se produce filtración de humos y olores de las sustancias consumidas desde este local, afectando a pasillos y ascensor». Por todo ello, solicita una copia de la licencia de apertura del negocio, los permisos de obra que se hayan podido expedir y, de no existir las condiciones legalmente exigibles para su funcionamiento, que el Ayuntamiento ejerza sus competencias.

Transcurridas tres semanas desde aquella primera petición, la comunidad insistió. En esa ocasión, a través de un escrito que firmaban quince vecinos: «Los olores afectan a nuestras viviendas, alterando nuestra salud y convivencia». La policía ha controlado el movimiento del club, sin hallar motivos para intervenir desde un punto de vista delictivo. Pero lo que a los habitantes del portal les preocupa es la vertiente sanitaria del problema. Así que preparan una tercera notificación cuya destinataria será la Consellería de Sanidade.

Un limbo sin regular que apela al consumo propio

Los clubes de cannabis se cimenta en el derecho a la asociación y el derecho a la intimidad, amparados ambos por la Constitución. Más allá de este punto, no existe una regulación. El Parlamento navarro aprobó en el 2015 una normativa propia, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP bajo el argumento de que esta iniciativa invade las competencias del Gobierno central, algo que se repitió con la ley vasca de adicciones y con toda probabilidad lo hará en el caso catalán. Paradójicamente, Madrid nunca las ha ejercido. Para evitar cualquier acusación de narcotráfico, el cultivo y el consumo por persona se limitan al umbral del denominado consumo propio. No están abiertos al público y el movimiento se restringe a los socios, siempre mayores de edad e identificados.