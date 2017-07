Fomento mantiene el 2019 para el AVE a Galicia al estar todos los tramos en obras

0

La Voz de Galicia

01/08/2017

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, volvió a recalar en Galicia para cumplir con su compromiso de dar cuenta de las actuaciones que se están llevando a cabo en la comunidad en materia de infraestructuras, y de paso para sacar pecho del grado de ejecución de las obras. Y una de las principales es la alta velocidad. Tras una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, De la Serna insistió en que el AVE llegará a Galicia a finales del 2019, como estaba comprometido, ya que se ha conseguido que los 21 tramos pendientes estén desbloqueados y en obras.

«Esto solo lo puedo decir aquí -refiriéndose a la comunidad gallega-, los 21 tramos del corredor han sido desatascados y se encuentran en distintos grados de ejecución. Hemos tenido la fortuna de estar en condiciones de mantener el compromiso de finalización de las obras en el 2019», apuntó el ministro. El último en desbloquearse fue el de Portocamba-Cerdedelo, a comienzos de julio. También Feijoo puso en valor que todos los tramos estén en obras, lo que permite cumplir con el calendario. «Na política do espectáculo a seriedade é un elemento do pasado, pero na política útil é un gran valor», apuntó el presidente gallego para resaltar que se cumplió la última palabra dada.

En el caso de Lugo y Ferrol, las únicas urbes que no disponen de alta velocidad, Feijoo aplaudió la decisión del ministro en el caso de Lugo, al apostar por licitar las obras en tramos que no suponen un nuevo trazado al tiempo que se tramitan los de nueva variante. En el caso de Ferrol, la solución pasa por adecuar las vías para acortar tiempos entre esta ciudad y A Coruña y Santiago.

También llevan un buen ritmo las estaciones intermodales de Santiago, Ourense y Vigo, mientras que en el caso de A Coruña Feijoo mostró su preocupación por el cambio de criterio por parte del Concello.

El responsable de Fomento, además de mantener la reunión trimestral con el presidente de la Xunta, visitó el inicio de las obras del tramo Palas de Rei-Melide de la autovía A-54, que conecta Santiago con Lugo. Este tramo supondrá una inversión de 82 millones de euros y el plazo para su finalización será el año 2021; el de Palas a Lavacolla ya está en obras y finalizará en octubre del 2018; y faltaría el de Melide-Arzúa, que se contratará este año, por lo que en el 2017 estarán todos los tramos en marcha.

Veinte millones para alquileres y rehabilitación

En su visita a Galicia el ministro firmó también la prórroga del plan estatal para el fomento de alquiler de viviendas, rehabilitación y renovación, por el que a lo largo del 2017 se destinarán a Galicia 14,9 millones de euros para ayudas a las familias con menos ingresos para pagar el alquiler y para rehabilitar viviendas, y otros 5,1 para la subsidiación de préstamos. Se beneficiarán casi tres mil familias y más de 32.000 viviendas, y las ayudas al alquiler podrán alcanzar hasta un máximo del 40 % en rentas que no deben superar los seiscientos euros al mes. La Xunta cofinancia este programa aportando más de un millón de euros adicionales.

La ampliación del puente de Rande podría estar finalizada este año

Todas las obras de la ampliación de la AP-9 podrán estar finalizadas a finales de este año, lo que también incluye los trabajos que se están haciendo en el puente del Rande. Tal y como explicó el ministro de Fomento en su intervención, hay distintos plazos firmados, pero teniendo en cuenta la ejecución real de esta infraestructura se está presionando para que acabe este año. Por un lado en el convenio del Estado con la concesionaria se fija como fecha de finalización de este proyecto de Rande marzo del 2018, mientras que en el acuerdo la de la concesionaria con la empresa adjudicataria de las obras el plazo remata en agosto del 2017. Este último no es factible ya, pero De la Serna insistió en que con un 70 % de ejecución en estos momentos, el Ministerio está en condiciones de acortar «sustancialmente los tiempos en relación con el convenio firmado con Audasa, y que acaben las obras en el 2017».

Otra de las reivindicaciones de la Xunta es que se subsanen los problemas acústicos de la AP-9 en su entrada en Vigo y en Redondela, con pantallas acústicas y vegetales. La cesión de un tramo de esta autopista al Concello de Vigo está pendiente de un informe técnico.

Arbitraje

Por otra parte, Abanca, Sacyr y Kutxabank, que poseen el 57 % del accionariado de Itínere -empresa matriz de la AP-9-, han iniciado un proceso de arbitraje contra el fondo Corsair para ejercer su mayoría accionarial y facilitar la venta de la empresa. El arbitraje podría resolverse en unos ocho meses.

La cesión de la AP-9 llevaría a un «desmantelamiento» de las infraestructuras del Estado, alega el ministro

La AP-9 seguirá siendo de titularidad estatal. El ministro de Fomento se lo dejó muy claro a Feijoo tras su reunión en el pazo de Raxoi. Ni el acuerdo unánime de todos los grupos del Parlamento gallego, entre ellos los populares, convencerá a los responsables del Gobierno central. Íñigo de la Serna justificó esta decisión en que «a nadie se le escapa que el comenzar un proceso de transferencia de infraestructuras pertenecientes el Estado daría lugar a una batería de procesos similares que probablemente acabaría en un cierto desmantelamiento de lo que son las infraestructuras a lo largo y ancho del territorio español».

De la Serna encuadró esta decisión en el actual momento político y en las tensiones territoriales existentes, sobre todo en Cataluña. Entiende el responsable de Fomento la reivindicación, pero afirma que hay numerosas peticiones de este tipo en otras comunidades «que en el actual contexto político constituyen un elemento que genera en ocasiones cierta tensión política».

No hay cesión, pero se establecen para Galicia unas condiciones singulares, como la comisión de análisis de la gestión de la AP-9, «inédita y que solo existe en relación con esta autopista», apuntó el titular de Fomento. Otra medida tomada por el Gobierno central es la asunción de los gastos de la Xunta por la compensación de las bonificaciones de los peajes de Rande y A Barcala.

Feijoo aseguró que no va «a renunciar á transferencia da AP-9», pese a ser consciente «das tensións territoriais que vive España e entendendo a prudencia do Goberno central». De hecho defendió las medidas alternativas habilitadas por Fomento, la comisión de análisis y, sobre todo, la asunción de las bonificaciones de los peajes, que ya se materializó el pasado viernes y que permitirá a la comunidad gallega dejar de pagar unos 400 millones de euros hasta el final de la concesión, en el año 2048.

Críticas de la oposición

A la que no le valen los medios parches es a la oposición. El portavoz de En Marea, Luís Villares, indicó antes de conocer los resultados de la reunión que uno de los puntos del día eran los atascos en la AP-9, «pero o único atasco que ten que solucionar é o veto da Mesa do Congreso e do PP á transferencia». Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz socialista, lamentó que el Gobierno central quiera comprar la conciencia de los gallegos «con seis millóns de euros, a cantidade que Fomento anunciou que asumirá para custear a gratuidade das peaxes de Rande e A Barcala».

Finalmente Ana Pontón, la portavoz del BNG en el Parlamento, tildó de inoportuna la visita y afirmó que, por respeto y dignidad, De la Serna debería haber anunciado el levantamiento del veto al traspaso de la AP-9 que aprobó por unanimidad Galicia.