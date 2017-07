0

La Voz de Galicia

01/08/2017 05:00 h

Á falla de 36 días para o remate da presentación de candidatos ás primarias, La Voz entrevista aos, por agora, tres aspirantes.

«Preséntome sen tutelas nin etiquetas»

Xoaquín Fernández Leiceaga (Noia, 1961) é economista e portavoz parlamentario do PSdeG no Hórreo:

1. Considérase candidato sanchista? Considérome un candidato que traballa dentro do Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez, que foi a persoa que gañou o congreso de Madrid.

2. Pensa que podería chegar a fusionar a súa candidatura con outra? Estamos nun momento de empezar a dirixirnos aos militantes e, sobre todo, de escoitalos tamén a eles. O momento actual é precisamente ese: o de pulsar opinións e difundir a nosa mensaxe. Se quixera fusionar a miña candidatura neste momento pois o certo é que xa non me tería presentado a este proceso de primarias. Hai que ter en conta que acabamos de decidir presentarnos e ata setembro non se van formalizar as candidaturas.

3. Está aberto a un debate cos outros aspirantes? Por suposto. O debate debería ser case unha esixencia democrática. É unha forma de explicar mellor aos militantes como vemos o futuro do partido. E que eles se poidan facer unha composición de lugar.

4. Considera que haberá máis candidatos? A verdade é que non o sei porque non teño una bóla de cristal. O certo é que as condicións que puxo a xestora son as máis esixentes que pode haber dentro do que permiten os estatutos, cun dez por cento de avais. Con esas condicións, penso que é difícil que poida haber moitos máis candidatos, pero non o sei.

5. Que cree que ten que facer para rexenerar o PSdeG? O primeiro de todo é que temos que contar cun partido socialista forte e unido, e sobre todo que se abra á sociedade. Para iso precisamos un liderado orgánico firme, por iso digo sempre que me presento sen tutelas e etiquetas. Precisamente para tentar ser un referente de todo o partido. E en segundo lugar, o partido socialista ten que ter un liderado social porque sen liderado social o liderado orgánico está coxo. E estas son as dúas condicións para poder articular unha alternativa progresista ao PP, que é o que fai falta en Galicia.

6. Está disposto a pactar coas mareas nos concellos ou na Xunta se fora necesario? Establecería un diálogo con eles para buscar un programa común. Se conseguimos poñernos de acordo no que hai que facer si que pactaría. Esa é a condición básica. Poñernos de acordo no que hai que facer quere dicir que o núcleo fundamental do noso proxecto ten que estar nos programas de goberno.

7. Como cre que hai que recuperar o voto fuxido ás mareas? Xerando confianza. E iso significa atender as demandas da sociedade e darlle unha resposta dende a cultura e os valores do socialismo. E, en segundo lugar, as persoas que representen ao Partido Socialista han de ter a credibilidade necesaria para poder levar a cabo ese proxecto.

8. Que diría da situación actual do PSdeG? O PSdeG leva demasiado tempo nunha situación de interinidade e falta unha dirección política que sexa eficaz e unitaria. De momento, o único que funciona de xeito unitario en Galicia é o grupo parlamentario.

9. Corre o partido o perigo de desaparecer?A batalla polo liderado do PSdeG. Non parece que exista ese risco e dende logo, se somos capaces de darlles unha resposta nestas primarias e neste congreso aos retos deste tempo, temos un gran futuro por diante.

