La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 01/08/2017

Á falla de 36 días para o remate da presentación de candidatos ás primarias, La Voz entrevista aos, por agora, tres aspirantes.

«Necesitamos unha dirección máis forte»

Gonzalo Caballero Míguez (Ponteareas, 1975) é economista e profesor de Economía Aplicada na UVigo:

1. Considérase candidato sanchista? Pedro Sánchez é o secretario xeral de todos os socialistas e é evidente que traballei de xeito conxunto no seu percorrido pola comunidade galega no pasado proceso de primarias. Pero para min a clave está na militancia, máis aló da posición que mantivese calquera no anterior proceso.

2. Pensa que podería chegar a fusionar a súa candidatura con outra? De momento, non hai candidatos. E o proceso formal será o próximo mes de setembro. Eu continuo coa miña folla de ruta para escoitar á militancia e a todas as agrupacións. Agora percibo unha boa sintonía coas bases, cos afiliados, pero o máis importante é que necesitamos unha dirección máis forte.

3. Está aberto a un debate cos outros aspirantes? Levo militando no PSOE dende hai xa décadas e son un participante activo en tódolos debates, ademais dun defensor deles. Estou aberto a debater con todos para acertar na folla de ruta que precisa este partido.

4. Considera que haberá máis candidatos? Non o sei. Por agora non hai candidatos oficiais, senón xente que mostrou o seu interese e anunciou a súa vontade de presentarse. O certo é que neste proceso a xestora determinou que para as primarias fan falta un 10 % de avais para poder concorrer, e iso, obviamente, vai limitar o número de aspirantes.

5. Que cree que ten que facer para rexenerar o PSdeG? Ter vocación para reconstruír o proxecto: optar polos nosos referentes e facer as nosas estratexias. Polo tanto é fundamental ter un coñecemento do partido e un claro compromiso co servizo do PSdeG ao interese xeral de Galicia.

6. Está disposto a pactar coas mareas nos concellos ou na Xunta se fora necesario? Temos que reconstruír o noso proxecto. E a partir de aí propoñer unha estratexia concreta. Ha de estar situado na esquerda, cun claro compoñente galeguista e aberto á sociedade. E para iso o protagonismo hai que darllo aos once mil socialistas galegos e non ás estratexias dos baróns, que xa fracasaron en diversas ocasións dende que perdemos a Xunta no 2009. Unha vez feito o proxecto, xa determinaremos as alianzas acordes coas nosas ideas.

7. Como cre que hai que recuperar o voto fuxido ás mareas? Coa vitoria de Pedro Sánchez o PSOE está a recuperar impulso electoral e conseguindo que volvan votantes. Nós temos que aproveitar ese vento a favor para colocar o PSdeG en sintonía co PSOE.

8. Que diría da situación actual do PSdeG? É un momento histórico importante porque nestas circunstancias, dende as últimas primarias nacionais, hai que facer ben os deberes de abaixo a arriba e acertar. Se o facemos ben, o socialismo galego impulsará unha maioría social de progreso para dar o relevo ao PP neste país.

9. Corre o partido o perigo de desaparecer?A batalla polo liderado do PSdeG. Non, en absoluto: os socialistas estamos nun escenario de recuperación electoral e somos unha organización clave do sistema democrático español.

