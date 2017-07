Vigo contrata un vigilante para controlar a los usuarios de sus servicios sociales La seguridad de los trabajadores de las cuatro oficinas de atención al público que están repartidas por la ciudad se ve también amenazada

La Voz de Galicia

vigo / la voz 30/07/2017 05:00 h

Los problemas que afectan a los usuarios del servicio de Benestar Social del Concello de Vigo no se limitan al elevado volumen de expedientes en lista de espera. La seguridad de los trabajadores de las cuatro oficinas de atención al público que están repartidas por la ciudad se ve también amenazada por el carácter violento de algunos de los usuarios de este servicio, que no dudan en arremeter contra los funcionarios de forma verbal o física cuando no les brindan la solución que ellos esperan. «Algunos usuarios tienen problemas mentales o de adicciones y ha habido casos de agresiones a las trabajadoras», exponen algunos de los funcionarios.

Por ello, y según fuentes del departamento, solicitaron a la jefatura de la Policía Local la presencia de agentes en las oficinas de atención primaria, para disuadir los comportamientos más agresivos. Sin embargo, la petición fue rechazada alegando que el tamaño de la plantilla hace inviable destinar de forma permanente a un agente a la vigilancia de estos centros. En cambio, sí es habitual la presencia de miembros de la Policía local, e incluso del grupo operativo de apoyo (GOA, la división especial y de élite del cuerpo municipal) custodiando espacios como la rotonda de Rosalía de Castro.

Dada la recurrencia de los episodios violentos, el servicio decidió contratar a un vigilante que va rotando por las diferentes oficinas. El problema es que una sola persona no es suficiente y los usuarios más problemáticos saben que si está en un centro en concreto una mañana no cambia a otro lugar, y son ellos los que se van, ya que asumen que pueden tener problemas.