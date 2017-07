«Tenemos que vigilar porque nos desvalijan los pisos nuevos»

0

La Voz de Galicia

Ferrol 30/07/2017

Hasta pasadas las tres de la mañana se quedó la noche del viernes al sábado Alicia López en su coche haciendo guardia frente al edificio donde adquirió hace 17 años una casa en el barrio ferrolano de Canido. Los vecinos montan esta vigilancia casera para intentar evitar que los ladrones continúen con el saqueo indiscriminado del interior de los inmuebles en los que, teóricamente, deberían estar viviendo. «Anímicamente agota, te sientes impotente y con un estrés que ya no sabes a quién creer, yo solo quiero que lo arreglen como sea pero que me den mi casa», ruega.

Los problemas de este inmueble se remonta al año 2000, cuando la promotora Albantur inició el proyecto de construir las viviendas donde había unos campos de cultivo. «Aquí teníamos terrenos, nosotros y más gente. Hubo quien vendió y le dieron el dinero y hubo quien quiso el piso, entre ellos nosotros. Hicimos una permuta, el piso por el terreno», recuerda.

En el año 2000 la promotora inició el proyecto pero nunca han llegado a entrar a vivir Así empezó una odisea que se alarga ya 17 años. «Llevamos en esto desde el año 2000, que empezaron a comprar. Luego estuvo parado un par de años porque hubo expropiaciones y sobre el año 2002 empezaron a construir. Luego vino la crisis y quedó en stand by. Al cabo de un par de años o así volvieron otra vez a la obra, terminaron los edificios. Ahora estamos con el cuento de que falta la cédula de habitabilidad, y la promotora te va engañando y engañando... Entonces ya nos enteramos que ya tenía el banco parte de ellos absorbidos y otra parte los tiene la promotora», explica y es que la promotora entró en concurso de acreedores y parte de los inmuebles los absorbió el conocido como banco malo, el Sareb.

Mientras, ella y su marido continúan viviendo en el piso que esperaban haber podido dejar hace al menos una década. «Tenemos otro piso propio que es en el que vivimos. Queríamos cambiar de casa porque en la que seguimos, aunque está bien, tiene ya cuarenta años. Tenemos dos hijos y, oye, si no lo arreglamos esto nosotros tendrán que acabar luchando ellos. Si tengo dos pisos mis hijos heredarán uno para cada uno, a mí me conviene e interesa. Si no, no lo hubiera mirado de aquella, cogería el dinero y me lo gastaría en vacaciones», señala.

Denuncia en el juzgado

En la actualidad, la mayoría de las viviendas están en manos de la Sareb, el conocido como banco malo, pero Albantur sigue ostentando la propiedad del resto. Las siete familias con derecho a sus respectivos pisos llevan más de diez años en espera de la entrega y se vieron obligadas a acudir a la vía judicial para tratar de que se les restablezca lo que es suyo. «Que me den lo que me pertenece que ya lo tengo pagado, que lo solucionen como quieran pero voy a luchar por mi casa. Y como yo los demás», reclama.

Hace una semana los ladrones volvieron a acceder al inmueble y han entrado en varias ocasiones, por lo que los afectados interpusieron una denuncia. «Ya habían intentado anteriormente abrirlo, lo habían cascado y no pudieron. Pero esta vez sí porque hasta arrancaron el marco del portal», explica con respecto al inmueble donde se encuentra su futura casa y añade: «Hemos denunciado a la promotora y al Sareb conforme está esto desvalijándose y no nos entregan nada, estamos sin saber a qué atenernos. Queremos que se solucione de una vez para que nos entreguen las viviendas».

Los pisos están quedando vacíos y destrozados. «Son unos pisos nuevos, tienen la cocina equipada con electrodomésticos, dos baños... listos para entrar a vivir. Y ahora los han desvalijado, y tenemos que vigilar. Se están llevando las vitrocerámicas, hornos, campanas, griferías, arrancan el cableado de cobre, contadores de los portales..., describe apenada. Mientras no consigan que de una vez les entreguen sus casas continuarán con la vigilancia «Vamos a controlar a ver si ahora que ha salido en el periódico los ladrones se echan un poco para atrás», recalca. Y agradece que hay vecinos que, cuando ven algo sospechoso, avisan a la policía. «Te sientes impotente y desconfías que puedes tenerlos al lado de tu casa pero no puedes denunciarlos porque no los ves, por eso estamos haciendo guardia, a ver si los vemos», lamenta.