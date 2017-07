Un asaltado en su casa en Sober: « Oíalles dicir: 'Ímonos que xa queda morto' » Unos desconocidos rompieron la puerta de la casa de M. Fernández, de 81 años, y se emplearon con saña contra él

MIRIAM SALGADO L. D.

MONFORTE / LA VOZ 30/07/2017

La madrugada del 6 al 7 de marzo llamaron a la puerta de la casa de M. Fernández en Fontemaior, una apartada aldea de Sober. El hombre, de 81 años, no tuvo tiempo ni de levantarse de su cama. Unos desconocidos rompieron la puerta y se emplearon con saña contra él. Solo vio a dos de los cuatro autores del robo, detenidos la pasada semana por la Guardia Civil. «Entraron dous, non sei se habería máis fora. Mentres un deles estaba dándome puñetazos por todo o corpo o outro dicíalle que había que ciscar todo para afora en busca dos cartos», rememora. Tras derribar la puerta, los asaltantes le exigieron que les diera todo el dinero en efectivo que hubiera en la casa. Ante su negativa, amenazaron con matarlo. «Cando lles dixen que non tiña cartos, comezou a malleira», explica la víctima.

La hora durante la que los autores de la brutal agresión estuvieron dentro de la vivienda no terminó ahí. También intentaron estrangularlo con el cable de la luz. «Cando se ían pola porta oínlle dicir ao que me pegou que eu estaba morto xa, así que non saín ata o día seguinte. Tiña medo de que visen que quedaba vivo e viñesen rematarme», confiesa. No fue hasta el día siguiente cuando pidió ayuda a una vecina, temeroso de que pudieran estar esperándolo.

El hombre tenía en casa unos seis mil euros que había ahorrado para unos arreglos de la casa. Pero la pérdida del dinero no fue lo peor de aquella noche. La secuela más grave es el miedo, la conmoción psicológica que aún sufre a causa del asalto que sufrió en su casa. Todavía sigue sin atreverse a estar solo. En su cabeza resuena con claridad la frase que pronunció uno de sus agresores antes de salir: «Ímonos, que xa queda morto».