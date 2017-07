«La sensación es de impotencia y de miedo» Sandra Rodríguez confiesa que la sensación que le queda tras el robo «es de impotencia y de miedo»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La voz 30/07/2017 05:00 h

Aquella tarde, Sandra Rodríguez tuvo una tarde algo complicada en el trabajo lo que hizo que retrasara unas horas su regreso a casa. «Entré y la cocina estaba normal, la salita, que es lo que yo veía, estaba bien, y en el baño había unas piezas de ropa tiradas en el suelo, pero no le di importancia porque salí corriendo para ir a trabajar y pudieron caer», recordó. Pero al entrar en una de las habitaciones, se encontró «todo revuelto, tirado», y en la principal, «todo, absolutamente todo, lo que había en los armarios estaba encima de las camas, por los suelos».

«Lo que se llevaron fueron todas las joyas», señala. De hecho, pudo comprobar que «el salón estaba intacto», pese a que había ordenadores y el televisor. «Se llevaron todas mis joyas», lamentó, al tiempo que dejó claro que ya no es por el coste económico de las mismas, sino por el valor sentimental de muchas de las piezas sustraídas: «Había cosas que no eran mías. Lo típico de que tu hermana tiene un anillo que hereda, a ti te encanta, a ella no le sirve y te lo deja una temporadita... El reloj de mi padre, cosas de mi padre, que falleció hace unos años... De mi marido, también. Soy viuda y él todos los años me regalaba una pieza de joyería... Solo me quedé con la alianza, porque habíamos ido a un viaje a Portugal y era lo que llevaba puesto, unos pendientes de brillantitos y nada más».

Sandra confiesa que la sensación que le queda tras el robo «es de impotencia y de miedo». En ese momento, salía de casa ya». De hecho, se puso en contacto con la policía y el agente, al otro lado de la línea, le aconsejó que esperara fuera de la vivienda a la llegada de una patrulla, ya que cabía la posibilidad de que los ladrones «aún estuvieran dentro».