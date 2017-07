Nunca contar las vacaciones en las redes sociales

0

redacción / la voz 30/07/2017 05:00 h

Una vecina de Bergondo caminaba esta semana por la carretera de Sada cuando un coche se detuvo a su lado. En el vehículo iba una pareja. La joven que viajaba en el asiento del acompañante se bajó y se acercó a la mujer. Le dijo con gran alegría que se parecía a un familiar y la abrazó. Fueron unos segundos de sorpresa hasta que la joven se fue y la mujer siguió su camino tras el extraño incidente. Cuando la mujer llegó a casa comprobó que le habían robado el collar que llevaba puesto. Fue víctima del abrazo libanés, una forma de robo que se está extendiendo en Galicia y en la que los delincuentes, generalmente mujeres, eligen a personas mayores a las que se acercan fingiendo conocerlas. Les dan un abrazo y con extraordinaria habilidad les roban el reloj, el móvil o collares.

Nunca decir que no estás. Las fotos de las vacaciones en la playa pueden ser la llave que necesitan los ladrones para elegir la vivienda a robar. «Todo el mundo está colgando sus vacaciones en las redes sociales, y es una información perfecta para los ladrones», advierte el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva. Explica que las fuerzas de seguridad han constatado que determinados delincuentes examinan las redes sociales para saber si vecinos de una zona están o no en sus casas. Villanueva insiste en la importancia de adoptar medidas de autoprotección, como no dejar las persianas cerradas si se va a estar fuera varios días y dejar a algún vecino de confianza encargado de recoger la correspondencia para que no se acumule en el buzón.

Ojo a los carteristas. En las fiestas, en las ferias y en los mercadillos se está detectando un aumento de los robos de carteras y bolsos. En las aglomeraciones de gente los ladrones tienen una destreza especial para realizar sustracciones sin levantar demasiadas sospechas.