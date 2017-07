María Dolores Mayán: «La investigación es el atractivo de una universidad»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia

30/07/2017 05:00 h

«Adoro Santiago, es mi ciudad del alma. Tengo que ir de vez en cuando porque tengo morriña. Ahora me encanta A Coruña, pero Santiago tiene algo especial y seguramente sea de los años universitarios». María Dolores Mayán, investigadora biomédica en la UDC, llegó a la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago casi de rebote. Ella quería estudiar Medicina, pero no entró. «Mis padres me dijeron que por qué no intentaba Farmacia, que tiene un poco de química, de biología, de medicina». Se matriculó con la idea de cambiarse. Pero ya no pudo dejarlo. «Me encantó esa mezcla entre biología, química y medicina». En cuarto curso ya estaba trabajando en el departamento de bioquímica y biología molecular. «Empezó a entrarme el gusanito de la investigación. Y fue mi rama». Se licenció en el año 2000, aunque el vínculo con la USC nunca lo ha perdido del todo. Colabora con los investigadores compostelanos, «y conozco a gente de los centros de investigación, del Cimus (medicina) y del Ciqus (química)». Recuerda Mayán que cuando ella estudiaba «era una época difícil para la investigación, pero parecía que el sistema empezase a crecer, y cuando me marché sí que aumentó la financiación. Ahora, desde la distancia, la veo muy estancada». Seguramente por los tijeretazos en I+D+i que ha dado la crisis económica de los últimos años a la ciencia. Y «el atractivo de una universidad es la investigación», por lo que deben apostar «por profesores que se también se dediquen a la investigación».