«Secuestran» la perra de un concejal y piden un rescate de 500 euros

ourense / la voz 29/07/2017 05:00 h

No es un tema baladí, aunque en un principio lo pudiera parecer. No lo es porque detrás de esta historia está un niño del concello de Cortegada, de corta edad, que tras una enfermedad lo que más desea ahora es poder abrazar de nuevo a su perra. La madre del pequeño, Lourdes González, publicó hace unos días en Facebook la foto de Lili. Se había perdido y creyó que una de las vías más fáciles y rápidas para encontrarla serían las redes sociales. «Hola porfa compartide esta foto por se alguén sabe dela, chámase Lili é dos meus fillos levamos todo o día buscándoa e parte da nosa familia. Axudádeme a difundir grazas», fue el mensaje que escribió a las seis de la mañana del pasado jueves. Recibió muchos mensajes de apoyo. «Al momento una persona desconocida me solicitó amistad. Me contó que podía saber dónde estaba, que le iba preguntar a un amigo», relató a VTelevisión. Pero de la alegría pasó a la desesperación. La misma persona se ponía en contacto minutos más tarde. «Después me dijo que su amigo la tenía y que cuánto le dábamos por ella. Estoy segura de que no tiene un amigo, de que son la misma persona. Me dio un número de cuenta, del Banesto, y me pide 500 euros», explica.

El extorsionador mandó varias fotos como prueba de que tiene el animal en su poder Su marido, concejal socialista del concello ourensano de Cortegada, Alberto Dantas, y ella misma denunciaron los hechos ante la Policía Nacional ese mismo día y este viernes en la Guardia Civil, según afirman. Lo hicieron porque no se trataba de una broma pesada. Al parecer, según cuenta la mujer, le pidieron una prueba de que efectivamente tenían a Lili. Y, aunque en un principio le enviaron una demasiado borrosa para reconocerla, más tarde vieron claramente que sí era. «Creemos que la persona de Facebook tiene un perfil falso. Indica que es de Miranda del Ebro. Sin embargo, entiende el gallego y el castellano. Y es muy inculta, comete muchas faltas de ortografía», relata Lourdes. Y, afectada, explica que las personas que tienen el perro quieren hacerle daño de verdad. Lo dice porque uno de sus hijos, Alex, acaba de salir de un coma -fue tratado en un hospital de Santander- y lo primero que hizo tras despertarse fue preguntar por Lili. «Esto es un chantaje», subraya.

En la denuncia, la familia explica que la yorkshire, de color marrón, salió corriendo de su casa el pasado miércoles a las ocho de la mañana, sin que pudieran atraparla. Y que fue un día después, a las seis de la tarde, cuando recibieron el mensaje de una persona que se identificaba como Marcos Rodríguez (Marc) asegurando que tenía al animal y que solo lo devolvería a cambio de dinero. Razón por la que decidieron poner estos hechos en conocimiento de los agentes. El amor que sienten por su hijo les ha llevado a estos dos padres a remover cielo y tierra para poder hacer realidad el deseo de Alex de abrazar de nuevo a su perra. Un sueño que, de momento, ha sido truncado.