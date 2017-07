El Partido Popular respalda al alcalde investigado por explotar inmigrantes

0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 29/07/2017 05:00 h

En la sesión plenaria celebrada este viernes en la Diputación de Ourense salió a relucir la investigación por parte de la Policía Nacional al alcalde popular del concello ourensano de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, su exmujer, Carmen Limia, y su hijo, Antonio Gavilanes, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Fue el portavoz del BNG, Ramiro Rodríguez, el que en el turno de ruegos y preguntas afirmó: «Hai anos que vén tendo problemas coa xustiza, con casos como o do taller de costura, os da súa empresa de transportes, as canteiras e, nalgúns casos, con sentenzas xudiciais por todos coñecidas. E no caso da súa empresa de transporte cun importante número de impagos a condutores dos seus autobuses, polo xeral cidadáns portugueses que acaban desistindo nas súas reclamacións».

Ante estas afirmaciones, el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, dijo haber hablado el día anterior con Gavilanes y se remitió «ao respecto total ao estado de dereito e á presunción de inocencia». Eso sí, añadió que el alcalde de Xunqueira le había negado totalmente los hechos. El PSOE calificó la investigación de «preocupante» y Democracia Ourensana indicó que aunque los hechos tienen que ver con la actividad particular del regidor, moralmente son reprochables y que por lo tanto, en caso de ser ciertos, deberían conllevar la dimisión como alcalde. También se refirió a este tema el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Indicó que sorprende que exista alguna duda o investigación después de la rotundidad con la que José Luis Gavilanes niega los hechos. Aunque afirmó que el Partido Popular indagaría sobre qué hay detrás de este caso.