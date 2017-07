En Marea explora pactos en Galicia tras la victoria de Sánchez en el PSOE

0

El viraje a la izquierda del PSOE que impregnó al partido la victoria de Pedro Sánchez abre una nueva vía de diálogo entre las fuerzas estatales en la oposición que podría dar sus frutos también en Galicia. El pacto de gobierno alcanzado entre los socialistas y Podemos en Castilla-La Mancha y el acuerdo gestado para pedir la comparecencia en el Congreso de Mariano Rajoy a raíz de su declaración como testigo en la causa de la Gürtel podría traducirse en la apertura de nuevos cauces de entendimiento en otras comunidades autónomas. Y ni Pilar Cancela, presidenta de la gestora del PSdG, ni Luís Villares, líder de En Marea, ni Carmen Santos, que como secretaria xeral de Podemos Galicia se posiciona en la nueva línea de Pablo Iglesias, ven con malos ojos esa posibilidad.

Todo ello teniendo en cuenta dos aspectos importantes; el primero, que a diferencia de Castilla-La Mancha, en Galicia la mayoría absoluta del PP impide que cualquier acercamiento entre las fuerzas de izquierda se traduzca en la práctica en un pacto rentable. Y el segundo, que el PSdG se haya inmerso en un proceso de primarias que dejaría la gestión en manos de quien se hiciese con el poder de la federación gallega.

Son dos cuestiones que no olvida Villares. Pese a ello, el portavoz de En Marea reconoce que la posibilidad de abrir frentes para derrocar al PP podría dar sus frutos en el ámbito municipal, tanto en las grandes ciudades como en otros ayuntamientos, aunque siempre teniendo en cuenta que «as mareas municipais son soberanas» para decidir. Y además, Podemos tiene dentro de En Marea un peso relativo «e habería que ver o que deciden as outras forzas», sostiene Villares, quien reconoce que, de momento, «non hai urxencia», sobre todo porque el acuerdo autonómico no tiene recorrido.

Carmen Santos quiere ser respetuosa con el proceso de primarias socialista, pero admite que en Podemos Galicia «estamos abertos a falar, como falamos con todas as forzas políticas que nolo demandan». Santos espera, con todo, que «esta nova etapa» del PSOE se confirme en hechos «tamén en Galicia» y que los socialistas no vuelvan a caer en la tentación «de facer do novo escenario unha competición por liderar a esquerda». Todo ello con el claro objetivo de «botar ao PP das institucións».

Ese objetivo también tienta al PSOE gallego. Pilar Cancela cree que la situación en cada territorio no es extrapolable, pero el PSdG «ten unha vocación de maioría e de goberno». Y aunque a la presidenta de la gestora en la comunidad no le gusta «falar de hipóteses que non son reais a día de hoxe», los socialistas «somos os únicos capaces de dialogar con todos os partidos, e sempre que sexa posible apostaremos por gobernos de cambio e de progreso».