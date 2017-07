Feijoo dice que lo que merecen las víctimas del Alvia «é a verdade»

0

«Alégrome moito de que avance a investigación, que comparezan no xulgado, que haxa declaración de persoas que tiñan que ver coa seguridade do ADIF e de Renfe, iso dá tranquilidade de que poidamos conseguir a verdade e a responsabilidade completa nese accidente». El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, rechazó este viernes el «enfrontamento partidista» en lo que al accidente del Alvia se refiere y afirmó que ese enfrentamiento «é o último» que merecen las víctimas de la tragedia. «Os mortos o que merecen é a verdade», afirmó, para después añadir que la verdad «irrefutable e independente» es la que se trasluce de la Justicia.

Preguntado sobre la corrección del informe del perito designado por la Xunta, Feijoo matizó que «a Xunta non emite ningún informe», sino que solo financió un informe pericial solicitado por el juez «para formarse opinión» y que «o único responsable dun informe é a persoa que o asina». De todos modos, añadió el presidente, sobre las responsabilidades de lo que aconteció el 24 de julio del 2013 en la curva de A Grandeira «o único pronunciamento que vale é o pronunciamento da Xustiza» y por eso se alegra de que «a investigación se mova».

Además, se comprometió a mantener «unha posición coherente» sobre este asunto. «Non vou cambiar de opinión en función do que interese máis ao meu partido ou do que lle interese máis a un político ou a outro político», remachó, porque este accidente «é un asunto o suficientemente serio como para manter unha posición política» y no modificarla.

El AVE estará en pruebas en Galicia a finales del 2019

Según el Gobierno, y en respuesta a la pregunta realizada por En Marea en el Congreso de los Diputados en febrero, la llegada del AVE a Galicia y el inicio de la circulación en pruebas está previsto para el tercer trimestre de 2019. A partir de entonces comenzaría el proceso de puesta en servicio. El tramo que une Zamora, y Pedralba de la Pradería estará listo en el tercer trimestre del 2018 mientras que, en la variante exterior de Ourense, finalizarían en el mismo período de 2019.