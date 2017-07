Feijoo advierte que el PSdeG está sin rumbo y que en Galicia será lo que quiera Pedro Sánchez

0

MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 29/07/2017

Alberto Núñez Feijoo ha aprovechado esta mañana su intervención en la clausura de la junta directiva del PP para lanzar duras críticas a las fuerzas de la oposición en Galicia. Tras un discurso dedicado la mayor parte del tiempo a hacer balance del primer año de Gobierno, el presidente de los populares ha recordado que sus rivales, a diferencia de su partido, que está ahora al mando en la Xunta, siguen igual que hace un año.

La misma mañana en la que Xoaquín Fernández Leiceaga confirmaba su participación en las primarias de los socialistas gallegos, Feijoo ha asegurado que el PSdeG sigue sin «rumbo» y ha advertido que en Galicia será lo que Pedro Sánchez quiera. En su intervención, el líder del PP ha culpado a los socialistas de ser una de las muletas que sostienen a las mareas, proyectos que arrancaron como una «incógnita» en las ciudades de Ferrol, Santiago y A Coruña, y que, a su juicio, concluirán sus mandatos municipales igual, «sendo unha incógnita». Feijoo ha ironizado con la idea de que «o pasotismo e as poses» son la agenda de las mareas y ha lamentado la realidad muestre «inacción, parálisis e enfrontamento». Al Bloque le ha acusado de mantenerse en su «incorrexible» empeño de repartir «carnés de bos e malos galegos».

Ante un auditorio en el que estaba lo más granado del partido en Galicia, Feijoo ha sacado pecho de la gestión del PP en la Xunta desde que revalidó el pasado mes de septiembre el poder con una holgada mayoría absoluta. «Os galegos non se confundiron cando nos elixiron», ha dicho, «e temos a tranquilidade de ter os deberes feitos e a ilusión do moito que nos queda por facer». El líder de los populares gallegos ha presumido esta mañana de que, a día de hoy, Galicia nada tiene que envidiar a ninguna comunidad autónoma ni a ningún ayuntamiento. «Cumprimos as nos promesas», ha insistido.