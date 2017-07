Detenida una joven okupa cuando intentaba entrar en una casa en Vigo

0

La Voz de Galicia

vigo / la voz 29/07/2017

Una joven que había pernoctado en un albergue y que no sabía a dónde ir intentó entrar en una casa, pero la descubrieron y fue detenida por un delito de usurpación y daños. La chica, I.R.J.V., tiene 18 años y es de nacionalidad uruguaya. Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde en Vigo. Los vecinos oyeron el ruido de los golpes que estaba dando a la puerta, que está protegida con una cadena y un candado.

El piso que la joven quería ocupar está ubicado en el bajo del número 99 de la calle Toledo. Un inquilino que reside en el piso de arriba también oyó los golpes que podría estar dando con algún objeto contundente. La Policía Local recibió el aviso pasadas las ocho y media de la tarde y una patrulla se desplazó al lugar. Al llegar, los agentes vieron una ventana rota con restos de sangre, procedente posiblemente por algún corte al intentar acceder al interior de la casa. La mujer, que se encontraba en el lugar, dijo que carecía de un domicilio fijo, por lo que estaba intentando entrar en la casa para poder tener un sitio donde poder dormir hasta encontrar un trabajo con el que poder independizarse e iniciar una nueva vida.

La policía detuvo a la chica e instruyó las correspondientes diligencias ante el juzgado de guardia, donde tendrá que presentarse cuando sea citada. Los hechos ocurrieron en una calle poco transitada. El inmueble que quiso ocupar la denunciada estaba vacío desde que lo dejó una familia de etnia gitana que, al parecer, no pagaba la renta, según personas de la zona. Comentaron también que no es la primera vez que algunos okupas intentan entrar en la casa. De hecho, el propietario había puesto una cadena para poder abortar cualquier intento de hacerlo. «El dueño tiene alquilada la parte de arriba, y abajo nosotros no veíamos a nadie entrando ni saliendo», aseguró una vecina de la misma calle.

No es conocida en el barrio

La joven detenida no es una persona que sea conocida en el barrio, pero «ella conocía a gente de aquí», manifestó un vecino. No se tiene conocimiento de que haya otras viviendas en la misma calle que hayan sido tomadas por okupas. Se cree que la joven pudo haber entrado primero rompiendo la ventana y que estaría intentando violentar la puerta para poder acceder con más seguridad. La ventana estaba seccionada en diagonal, con el consiguiente riesgo de cortarse al pasar.

Residentes de la zona creen que la chica podía llevar más tiempo dentro del inmueble. Se basan en que el pasado lunes ya vieron que había luz en la planta baja de la casa, lo que también hizo al propietario sospechar y estar sobre aviso de que alguien podría haber entrado en su casa.