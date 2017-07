La Xunta fija el techo de gasto del próximo año en 9.487 millones de euros, un 5,4 % más que el año pasado

0

La Voz de Galicia

Santiago 28/07/2017

Ha sido durante los últimos años el «espello que reflicte o estado real da economía», una «decisión transversal de impacto directo» tanto en la acción política del Gobierno y sobre todo en la sociedad gallega.

El Consello de la Xunta ha aprobado esta mañana el techo de gasto no financiero para el próximo año, que regirá la elaboración de los Orzamentos del 2018, que alcanza los 9.487 millones de euros, un 5,4 % más que el presentado hace un año y un 2,9 % por encima del presupuesto consolidado del 2017, o lo que es lo mismo, 261 millones más que la actualización presupuestaria que aprobó el Parlamento hace apenas unas semanas. «Son 9.487 millóns de euros máis para consolidar o crecemento económico, para seguir favorecendo que a recuperación chegue á inmensa maioría dos fogares galegos e para seguir cimentando os servizos públicos e o investimento real».

El cálculo de esa cantidad, que será la que ahora deberá autorizar la Cámara, llega después de la última actualización del cuadro macroeconómico, que aumenta la previsión de crecimiento económico en Galicia a un 3,1 %, siete décimas por encima de la previsión inicial, que se había situado en un 2,4 %.

«O incremento da nosa capacidade de gasto real será maior», explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico, ya que se produce «como consecuencia de que somos a comunidade autónoma que menos incrementou a débeda pública dende o ano 2009», lo que reduce los gastos financieros.

La actualización del cuadro macroeconómico también arroja las previsiones de crecimiento del 2018. Aunque la previsión inicial de un cremiento del 2,5 % ha aumentado dos décimas hasta situarse en el 2,7 %. Es decir, Galicia crece por encima de la media española, que para este año se sitúa en el 3 % frente al 3,1 % gallego y para el próximo ejercicio se ha fijado en el 2,6 % frente al 2,7 % de Galicia.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, destacó que Galicia ha crecido por encima del 3 % en los últimos tres años, lo que ha permitido aumentar la capacidad de gasto en más de mil millones de euros, la mitad de lo que se había perdido como consecuencia de la crisis.

«Sempre defendemos un modelo racional e un modelo responsable. Nunca autorizamos un teito de gasto por riba das previsións de ingresos da Xunta de Galicia», explicó Feijoo, que se comprometió a «non deixar ningún burato a goberno que prosigan a tarefa da comunidade autónoma». Por eso, el cálculo del techo de gasto tiene en cuenta «a nosa participación nos ingresos do Estado máis os tributos propios» de Galicia.

Las cifras que maneja el Gobierno «son as cifras reais», lo que no impide que si hay alguna novedad al alza durante el año «por suposto que a traeremos á Cámara». Si la novedad es a la baja, «por suposto que fariamos un axuste de non disponibilidade parlamentaria».

Así que el próximo año Galicia contará con más dinero y con una inversión y mantenimiento de los servicios públicos «con maior ambición do que levamos tendo nos últimos anos» .

Primera comunidad en aprobarlo

El presidente de la Xunta recordó que el 2016 fue el primer año en el que Galicia no pudo cumplir los plazos de remisión al Parlamento del techo de gasto, y culpó de ese retraso al período de Gobierno en funciones en Madrid. Madrid comunicó a las 20 horas de ayer la participación de Galicia en los ingresos del Estado y hoy se ha dictaminado el techo de gasto.

«A única comunidade autónoma que sabe seguro que vai ter presuposto o 1 de xaneiro do próximo ano é Galicia», ya que en ninguna otra comunidad hay «un goberno e un grupo parlamentario que garantice a estabilidade da Cámara», lo que supone «un activo económico importantísimo, non só político» para Galicia