PP, Ciudadanos, BNG y ACE se alían para reprobar a la alcaldesa de Lugo

La Voz de Galicia

lugo / la voz 28/07/2017 05:00 h

El pleno de Lugo aprobó este jueves una reprobación a la alcaldesa de Lugo al no estar de acuerdo con su gestión PP, Ciudadanos y BNG, que fueron los que apoyaron la iniciativa presentada por el edil de ACE. En cambio no prosperó la petición que hizo el portavoz de PP para que a esa iniciativa se le hiciera un añadido para «iniciar negociacións» para presentar una moción de censura porque, de entrada, no la aceptó quien proponía la reprobación.

«Hai que deixarse de xestos de cara á galería e pasar á acción. É preciso un golpe de timón para cambiar o goberno de Lugo impulsando unha moción de censura. Lamentamos que os grupos políticos rexeitasen a invitación que lles presentamos no pleno para negociar, quedando así retratados como cómplices do PSOE na parálise e desgoberno que hai no Concello de Lugo», dijo el portavoz del PP, Antonio Ameijide. La reprobación tuvo 9 votos a favor del PP, 2 de Ciudadanos, 2 del BNG y el del propio proponente, el edil de ACE. Los dos ediles de Lugonovo que asistieron se abstuvieron. Votaron en contra siete socialistas.

Reprobar a un alcalde es como darle un tirón de orejas público; una manera de mostrar el desacuerdo con su gestión. Esa figura política que llegó este jueves al pleno de Lugo por primera vez en la democracia no es más que una forma pública de expresar que no se está de acuerdo con alguna decisión o actuación que haya llevado a cabo. No tiene más trascendencia. «Teñen a potestade de presentar calquera iniciativa», dijo la alcaldesa lucense, Lara Méndez. Reconoció que «quedan moitos escollos e temas por solucionar e moito por facer, e non vamos coa rapidez que quixéramos pero esta moción obedece a unha perrencha de quen a propuxo». El portavoz del gobierno, Miguel Fernández, salió en su defensa y dijo que el edil que había propuesto la iniciativa buscaba «o seu minuto de gloria en cada pleno en vez de presentar iniciativas positivas para a cidade». Definió lo sucedido como «puro teatro» y advirtió: «O espectáculo é máis fácil que poñerse a traballar».

El PP, aun votando a favor de la reprobación, dijo a través de su portavoz: «Está ben para gañar un titular e para afear a falta de xestión do goberno local, pero logo do pleno a alcaldesa non vai cambiar a súa actitude». Lamentó que los grupos rechazaran negociar la moción de censura «quedando, por tanto, retratados como cómplices do PSOE na parálise e desgoberno que hai no Concello de Lugo».

La portavoz de Lugonovo, grupo que se abstuvo, defiende una coalición de izquierdas «fronte a unha reprobación inútil da alcaldesa». «Seguimos dispostos a dialogar sofre o futuro», añadió.