Educación cierra nueve escuelas unitarias en Pontevedra, A Coruña y Ourense por falta de alumnos

27/07/2017

Nueve escuelas unitarias dejarán de funcionar el próximo curso por no tener estudiantes. O por tener muy pocos. La Xunta hizo ayer pública la lista de centros unitarios que cerrarán sus puertas. Cuatro están en la provincia de A Coruña. Son las escuelas de O Saltiño, en Boiro (cero alumnos), el CEIP da Revoltiña, en A Laracha (cuatro estudiantes), la escuela de Rúa, en Padrón (cinco), y la de Seira, en Rois (uno). En Pontevedra echarán el cierre las escuelas de Monte da Vila, en O Grove (cuatro alumnos), la escuela de Meaño (cinco alumnos), la escuela de Portosanto, en Poio (cuatro matriculados), y la escuela de Tremoedo en Vilanova de Arousa (cuatro alumnos). A estos cierres hay que sumar el del CEIP Víctor M. Vázquez Portomeñe, de Xunqueira de Espadanedo, también con cero estudiantes. La Xunta marca el mínimo de seis escolares para mantener abiertas las unitarias y así «realizar unha xestión eficiente dos recursos educativos sostidos con fondos públicos». Los alumnos de estas escuelas tienen una plaza asegurada en alguno de los centros próximos a su hogar.

Estos cierres se suman a los anunciados de centros de Outes, As Pontes de García Rodríguez, Ribadavia y O Porriño. Los centros que acogen al alumnado incrementarán sus plazas de profesorado: son 14 en el CEIP Monte Caxado y seis en el IES Moncho Valcarce, ambos en As Pontes, 13 en el IES O Ribeiro, de Ribadavia, y otras seis en el IES Ribeira do Louro, en O Porriño.