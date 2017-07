Los tres aspirantes a liderar el PSdeG reivindican en Rianxo a Castelao

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia a. parada

rianxo / la voz 26/07/2017 05:00 h

De una forma silenciosa, pero a la vez notoria. Así fue la presencia de los por ahora tres aspirantes a hacerse con la secretaría xeral del PSdeG después del verano en los actos de homenaje a Castelao por el Día de Galicia, que cada año tienen lugar en el rianxeiro paseo da Ribeira ante el busto del ilustre escritor.

La presencia de Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz del PSdeG en O Hórreo; Gonzalo Caballero, economista y sobrino del alcalde vigués; y Juan Manuel Díaz Villoslada, viceportavoz de los socialistas en el Parlamento gallego, no pasó desapercibida para las decenas de militantes allí congregados, a pesar de que no tomaron la palabra durante las intervenciones.

Sí intervinieron tres personalidades fundamentales del partido a nivel local, autonómico y nacional: Carmen Figueiras, portavoz municipal rianxeira; Pilar Cancela, presidenta de la gestora gallega, y Adriana Lastra, vice secretaria general. Ellas fueron las encargadas de depositar el ramo de flores ante el busto.

El debate federalista

El discurso de Cancela recuperó varias de las escenas de Cousas para ilustrar problemas que, afirmó, siguen acusando las sociedades gallega y española, como la tasa de pobreza infantil o los altos niveles de emigración. No obstante, lo destacable estuvo en la evocación de Ramón Piñeiro al señalar la responsable de la gestora la «diferencia clave entre a excepcionalidade do nacionalismo galego, a peculiaridade do español e a autonomía do federalismo que o PSdeG representa».

En la misma sintonía que Cancela se mostró Lastra, defendiendo, al término de su discurso, los paradigmas plurinacionales extraídos del último cónclave federal, para negar que existan tensiones dentro del socialismo español derivados de la apuesta por este modelo territorial descentralizado: «Los debates en el seno del partido se abren y se cierran en los congresos».

Por otra parte, Cancela también se posicionó en esa línea, eso sí, mandando un guiño a Cataluña y a las pretensiones secesionistas al puntualizar que «a soberanía do pobo español reside en todos os españois, non só nun cachiño deles».

Esa no fue la única respuesta por la que se desplegaron los micrófonos, ya que la presidenta de la gestora aseguró que su órgano se mantendrá neutral en las primarias y que la puerta a la presentación de más candidaturas todavía sigue abierta, al precisar abiertamente que «aínda poden vir máis».